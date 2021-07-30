Енот пробрался в магазин алкогольной продукции в Краснодаре

В Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином, пишет РИА Новости. Владелец торговой точки обратился в экстренные службы, после чего те поймали и вывезли животное в коробке на волю.

Мэрия также опубликовала в своём Telegram-канале кадры с хищником. На них показано, как "нарушителя" нашли, а затем выпустили на свободу в лесу.

После того как енот покинул ящик, спасатель выразил недоумение от того, что спасённый сбежал безо всяких проявлений благодарности.

Напомним, что ворона стала причиной лесного пожара в Ракитовском лесничестве в Алтайском крае. Инцидент произошёл в начале июля, однако о нём стало известно только сейчас.