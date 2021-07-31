Такой день. Планы ремонта четырёх мостов в Барнауле и запуск двух заводов

Четыре моста через реку Пивоварку в Барнауле собираются отремонтировать за 8,4 миллиона рублей (именно такая максимальная цена контракта). Речь идёт о мостовых переходах через реку на улицах Автотранспортная, Водопроводная, Кутузова и Матросова. Работы необходимо выполнить до 1 ноября этого года.

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин посетил Барнаул. Он провёл встречу с партактивом, а также пообщался с журналистами и сторонниками партии. Кроме того, Сурайкин подписал соглашение о создании союза "Народных сил Алтайского края".

Два новых асфальтобетонных завода запустили в Алтайском крае. Они расположены в Камне-на-Оби и Родинском районе. Произведённый материал планируют использовать при ремонте близлежащих дорог.

Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости. По прогнозу синоптиков, высокая пожароопасность продлится до 2 августа. В настоящее время наиболее сложная ситуация наблюдается в 11 районах края и Славгороде.

Ушёл из жизни председатель Совета Алтайской краевой федерации панкратиона Антон Кленьшев. Причину смерти не назвали, но уточнили, что она наступила 30 июля.

Легковая иномарка и трамвай маршрута № 4 стали участниками аварии в районе Нового рынка в Барнауле. ДТП произошло на проспекте Ленина рядом с мостом.

БК "Барнаул" вошёл в число 15 участников Суперлиги-1 сезона 2021/22 среди мужских команд. Соответствующее решение принято исполкомом Российской федерации баскетбола.