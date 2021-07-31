Власти Барнаула ищут подрядчика на ремонт четырёх мостов через Пивоварку

Четыре моста через реку Пивоварку в Барнауле собираются отремонтировать за 8,4 миллиона рублей (именно такая максимальная цена контракта). Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идёт о мостовых переходах через реку на улицах Автотранспортная, Водопроводная, Кутузова и Матросова.

Как следует из данных на сайте госзакупок, работы необходимо выполнить до 1 ноября этого года. Источник финансирования – бюджет Барнаула. Подрядчика определят 10 августа.

Напомним, 21 дорожный объект общей протяженностью 20,66 километра отремонтируют в Барнауле в 2021 году. Работы пройдут в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а потратят на них 907,21 млн рублей.