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Лидер комроссов Сурайкин наведался на Алтай, чтобы объединиться с "народными силами"

, ИА "Амител"
Партия намерена участвовать в выборах в Госдуму и АКЗС
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин 30 июля посетил Барнаул. Он провёл встречу с партактивом, а также пообщался с журналистами и сторонниками партии. Кроме того, Сурайкин подписал соглашение о создании союза "Народных сил Алтайского края". Комроссы уже прошли регистрацию на выборах в Госдуму, объединение подало документы и для участия в выборах в АКЗС.

Сурайкин рассказал, что партия активно готовится к грядущей кампании. В данный момент в регионе ведётся сбор подписей за выдвиженцев. Итоговые списки направят в крайизбирком в начале августа. В реготделении считают, что успеют уложиться в срок. Всего "Коммунистам России" предстоит собрать примерно 10 тысяч автографов в поддержку краевого списка по выборам в АКЗС и примерно 2 тысячи – для регистрации одномандатников.

Максим Сурайкин предположил, что в 2021 году партия сможет навязать конкуренцию большой парламентской четвёрке. "В принципе в 22 субъектах есть большие шансы заверить списки в региональные парламенты. В 2016 году у нас было меньше сил, меньше отделений, меньше коммунистов. Наша сила не в деньгах. Это как в том фильме. Наша сила в живых коммунистах. Здесь на нашей алтайской земле у меня есть большая надежда, что нас поддержат избиратели", – сделал прогноз лидер "Коммунистов России".

После этого Сурайкин подписал соглашение с региональными общественными организациями о создании союза "Народных сил Алтайского края". В объединение вошли профсоюз "Сибирская Солидарность", комитет памяти Михаила Евдокимова "Земляки" и военно-патриотический Центр казачьих кадетов.

Кстати, Максим Сурайкин стал представителем уже шестого политического объединения, чьи лидеры посетили регион накануне масштабных сентябрьских выборов. В их числе председатель генсовета "Единой России" Андрей Турчак, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, а также лидер "Родины" Алексей Журавлёв.

Напомним, 17-19 сентября в России пройдут выборы депутатов в Госдуму. Кроме того, в Алтайском крае в эти же сроки выберут ещё и депутатов регионального Заксобрания. Уже известно, что в думской кампании примут участие 15 партий. На кресла в АКЗС претендуют девять объединений, но их количество ещё может сократиться.

Отметим, от "Коммунистов России" на выборы в Госдуму по одномандатным округам, расположенным в Алтайском крае, пойдут: секретарь крайкома партии по рабочему движению Виталий Зырянов (Барнаульский округ), секретарь крайкома по работе с женским движением, руководитель общественной организации "Помощь детям и их родителям, попавшим в тяжёлую ситуацию" Елена Курносова (Рубцовский округ), глава алтайского краевого отделения "Коммунистов России" Сергей Матасов (Бийский округ), секретарь барнаульского горкома партии Александр Андрющенко (Славгородский округ).

Что же касается географической нарезки, то у комроссов Алтайский край объединён с Новосибирской областью и Республикой Алтай. В партсписке три кандидата: Сергей Матасов, Елена Курносова и первый секретарь бийского горкома партии Александр Попов.

В Алтайское Заксобрание общекраевой список от "Коммунистов России" возглавил председатель партии Максим Сурайкин. Ещё два места получили Сергей Матасов и член центрального комитета партии Сергей Малинкович.

Читайте также в сюжете: Выборы-2021
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

31.07.2021 11:18
гость

около 20 партий будут представлены для выборов-зачем?

выборы пройдут спокойно-как говорят ЕД и совсем им не надо много голосов 19 сентября.
а далее....основа по закону о выборах в РФ:
внимательно!!!!-
народ передал свой голос =т.е. свои права и свободы (если захотел проголосовать) конкретному депутату и не передавал ему права делегировать свой голос 3-м лицам.
но....все голоса партий всех участников в данных выборах----передадут в нашем случае ЕД.===это и есть фокус победы ЕД !

и потому я не буду участником этого процесса под названием Выборы-честные===не надо ничего вбрасывать-надо много мелких партий.
ищите названия партий в ин-те===получайте удовольствие!

и вообще зачем нам партии для улучшения соц условий жизни людям?
налоги наши эти партии пользуют. и хорошо- красиво живут легко !
главное чтоб только народ на выборы пришёл.

31.07.2021 11:50
- гость -

Ещё одна содержанка кремля

31.07.2021 12:10
- гость -

Очень некрасиво себя вёл на дебатах с Грудининым. Никто не разрешит партию "Единая Росси" или "Единая Россиюшка", а "Коммунисты России" во главе с гомосексуалистом пожайлуста.

31.07.2021 12:56
- гость -

Партии зло.

31.07.2021 13:02
- гость -

Не пойми кто.

31.07.2021 13:45
гость

Зачастили гости из Москвы перед выборами.

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