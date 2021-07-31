Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин 30 июля посетил Барнаул. Он провёл встречу с партактивом, а также пообщался с журналистами и сторонниками партии. Кроме того, Сурайкин подписал соглашение о создании союза "Народных сил Алтайского края". Комроссы уже прошли регистрацию на выборах в Госдуму, объединение подало документы и для участия в выборах в АКЗС.

Сурайкин рассказал, что партия активно готовится к грядущей кампании. В данный момент в регионе ведётся сбор подписей за выдвиженцев. Итоговые списки направят в крайизбирком в начале августа. В реготделении считают, что успеют уложиться в срок. Всего "Коммунистам России" предстоит собрать примерно 10 тысяч автографов в поддержку краевого списка по выборам в АКЗС и примерно 2 тысячи – для регистрации одномандатников.

Максим Сурайкин предположил, что в 2021 году партия сможет навязать конкуренцию большой парламентской четвёрке. "В принципе в 22 субъектах есть большие шансы заверить списки в региональные парламенты. В 2016 году у нас было меньше сил, меньше отделений, меньше коммунистов. Наша сила не в деньгах. Это как в том фильме. Наша сила в живых коммунистах. Здесь на нашей алтайской земле у меня есть большая надежда, что нас поддержат избиратели", – сделал прогноз лидер "Коммунистов России".

После этого Сурайкин подписал соглашение с региональными общественными организациями о создании союза "Народных сил Алтайского края". В объединение вошли профсоюз "Сибирская Солидарность", комитет памяти Михаила Евдокимова "Земляки" и военно-патриотический Центр казачьих кадетов.

Кстати, Максим Сурайкин стал представителем уже шестого политического объединения, чьи лидеры посетили регион накануне масштабных сентябрьских выборов. В их числе председатель генсовета "Единой России" Андрей Турчак, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, а также лидер "Родины" Алексей Журавлёв.

Напомним, 17-19 сентября в России пройдут выборы депутатов в Госдуму. Кроме того, в Алтайском крае в эти же сроки выберут ещё и депутатов регионального Заксобрания. Уже известно, что в думской кампании примут участие 15 партий. На кресла в АКЗС претендуют девять объединений, но их количество ещё может сократиться.

Отметим, от "Коммунистов России" на выборы в Госдуму по одномандатным округам, расположенным в Алтайском крае, пойдут: секретарь крайкома партии по рабочему движению Виталий Зырянов (Барнаульский округ), секретарь крайкома по работе с женским движением, руководитель общественной организации "Помощь детям и их родителям, попавшим в тяжёлую ситуацию" Елена Курносова (Рубцовский округ), глава алтайского краевого отделения "Коммунистов России" Сергей Матасов (Бийский округ), секретарь барнаульского горкома партии Александр Андрющенко (Славгородский округ).

Что же касается географической нарезки, то у комроссов Алтайский край объединён с Новосибирской областью и Республикой Алтай. В партсписке три кандидата: Сергей Матасов, Елена Курносова и первый секретарь бийского горкома партии Александр Попов.

В Алтайское Заксобрание общекраевой список от "Коммунистов России" возглавил председатель партии Максим Сурайкин. Ещё два места получили Сергей Матасов и член центрального комитета партии Сергей Малинкович.