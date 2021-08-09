Россияне перестали получать прибыль от сдачи квартир в аренду

Сокращение стоимости аренды жилья в России приостановилось, но доход от сдачи квартир "съедает" инфляция. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на данные ЦИАН и Банка России.
"Средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в крупных городах России (с населением от миллиона человек) опустился до 5,6% годовых, подсчитали аналитики ЦИАН. При этом средняя ставка по вкладу (сроком от года – данные ЦБ) – 5,46 процентного пункта (п.п.), то есть доходность аренды на 0,14 п.п. выше", – сказано в сообщении.
Это значит, что сдавать квартиру выгоднее, чем нести деньги в банк, но получаемые с аренды деньги не обгоняют текущие темпы инфляции. Арендодатели с трудом "выходят в ноль".
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае инфляция в июне ускорилась на 0,25%. Общий показатель достиг отметки 7,68%. Этот больше чем по России, где инфляция составляет 6,5%, а также больше чем по СФО – 6,56%.
Комментарии
Если мало, то пусть продают, а вырученные средства вкладывают в промышленность, коммерцию, ценные бумаги, туда, где прибыль выше чем от аренды
Хорошо, что собственникам квартир помогают ориентироваться для получения доходов. Нужную и полезную информацию перепостивает АМИК.
стоимость квартиры тоже растёт.
Все верно, все что заработал потратил в ремонт после жильцов
Если мало, то пусть продают, а вырученные средства вкладывают в промышленность, коммерцию, ценные бумаги, туда, где прибыль выше чем от аренды------А Поподробнее????
Спасибо за информацию. Пора поднимать арендную плату.
А на самом деле сдаю однушку в центре за 10 тыщ. Минус коммуналка = 7.
Я либо меценат, либо глупец. Сам знаю.