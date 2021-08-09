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Россияне перестали получать прибыль от сдачи квартир в аренду

, ИА "Амител"
Доходы "съедает" инфляция
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Сокращение стоимости аренды жилья в России приостановилось, но доход от сдачи квартир "съедает" инфляция. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на данные ЦИАН и Банка России.

"Средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в крупных городах России (с населением от миллиона человек) опустился до 5,6% годовых, подсчитали аналитики ЦИАН. При этом средняя ставка по вкладу (сроком от года – данные ЦБ) – 5,46 процентного пункта (п.п.), то есть доходность аренды на 0,14 п.п. выше", – сказано в сообщении.

Это значит, что сдавать квартиру выгоднее, чем нести деньги в банк, но получаемые с аренды деньги не обгоняют текущие темпы инфляции. Арендодатели с трудом "выходят в ноль". 

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае инфляция в июне ускорилась на 0,25%. Общий показатель достиг отметки 7,68%. Этот больше чем по России, где инфляция составляет 6,5%, а также больше чем по СФО – 6,56%.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.08.2021 18:30
Виктор

Если мало, то пусть продают, а вырученные средства вкладывают в промышленность, коммерцию, ценные бумаги, туда, где прибыль выше чем от аренды

9.08.2021 18:43
.

Хорошо, что собственникам квартир помогают ориентироваться для получения доходов. Нужную и полезную информацию перепостивает АМИК.

9.08.2021 18:50
- гость -

стоимость квартиры тоже растёт.

9.08.2021 19:21
- гость -

Все верно, все что заработал потратил в ремонт после жильцов

9.08.2021 21:32
- гость -

Если мало, то пусть продают, а вырученные средства вкладывают в промышленность, коммерцию, ценные бумаги, туда, где прибыль выше чем от аренды------А Поподробнее????

9.08.2021 21:50
- гость -

Спасибо за информацию. Пора поднимать арендную плату.
А на самом деле сдаю однушку в центре за 10 тыщ. Минус коммуналка = 7.
Я либо меценат, либо глупец. Сам знаю.

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