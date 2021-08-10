РЖД отказались вкладывать миллиарды в дорогу до Китая через Алтай после жалобы Хорохордина

Компания "РЖД" отказалась от строительства скоростной дороги до Китая стоимостью в сотни миллиардов рублей через территорию Республики Алтай после критики проекта главы региона Олега Хорохордина. Губернатор считает, что местные жители выступят против появления такого объекта, который может навредить природе региона. В РЖД уже на следующий день после заявления Олега Хорохордина "открестились" от идеи прокладывать "чугунку" через Алтай.
Почему дорогу отказались строить через Алтай?
"ОАО "РЖД" постоянно изучает и оценивает перспективные направления развития железных дорог, способствующие усилению транспортных связей России и улучшающие экономический потенциал регионов. В настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется. Имеющиеся проработки носят предварительный, теоретический характер. Решение о начале реализации того или иного инфраструктурного проекта на территории субъекта Российской Федерации принимаются ОАО "РЖД" исключительно во взаимодействии с региональными властями с учётом всех экологических требований, сохранения исторического наследия и соблюдения интересов местных жителей", – говорится в релизе на сайте компании.
Где должна была пройти дорога?
В РЖД наметили три варианта строительства железной дороги через Горный Алтай, которая может стать западным маршрутом в Китай для российских грузов: из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.
Проект, пока существующий в далёкой перспективе, позволит вывозить 30 млн тонн грузов в год, разгружая Восточный полигон. При этом предполагается прокладка более тысячи километров железной дороги по сложному горному ландшафту в условиях жёстких экологических ограничений. Проект мог бы принести Алтайскому краю и Республике Алтай многомиллиардные инвестиции.
Скорее всего, теперь в РЖД пойдут по другому пути строительства магистрали. Дорога может пройти от станции Таштагол (Кемеровская область) Западно-Сибирской железной дороги до станции Авейтань, протяжённостью примерно 1081 км, в том числе 781 км маршрута пройдёт по территории России. Ещё один вариант: станция Абаза Красноярской железной дороги – станция Авейтань в Китае, протяжённость – 1276 км.
Почему против проекта выступил Олег Хорохордин?
По его мнению, при его реализации могут быть затронуты не только многие сакральные для населения Республики Алтай места, но и природные заповедники, такие как зона покоя Укок.
"Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов", – подчеркнул Олег Хорохордин.
Комментарии
А у нас судьба таких важных инфраструктурных решений, включающих интересы нескольких регионов и страны в целом, зависит от позиции одного человека?..
Отобрать авто у губернатора и выделить коняшку, раз такой поборник екологии. И на самолете в Москву не катать.Телефоном и электричеством запретить пользоваться.
Пустить поезд через Алтайский край, Хакассию и Туву до Китая. Будем ездить отдыхать на поезде в Хакассию. Там не хуже, чем в Горном.
РЖД отказались вкладывать миллиарды в дорогу
мегапроект пройдёт мимо Алтая
Порешал Хорохордин, чтобы миллиарды зла мимо прошли
А Томенко не был против миллиардов, по краю то пойдет?
Умный горы обойдет. Хорохордин не решает такие вопросы.
И Томенко.
Компания прислушалась к мнению главы региона
Хорохордин уже порешал
Осталось Томенко высказаться. РЖД и к его мнению прислушается
Помнится,писали,что у Хорохордина очень низкий рейтинг- уйдёт и мнение с собой заберёт.
А Сила Сибири по краю прошла? Край за транзит ничего не имеет с Газпрома?
"В настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется."
Так и писали бы, что оно и не планировалось. Забуцкали вчера тему с потолка. Прокладывать скоростную жд среди трёхтысячников - тот ещё трэш.
уйдёт и мнение с собой заберёт
И мегапроект с ним
10.08.2021 14:18
- гость -
Ну новые дороги же затеваются, чтобы наикратчайший путь был. А от Красноярска уже традиционный путь через Кяхту и Монголию недалеко. Красноярск-Кяхта и Красноярск-Тыва-Монголия совсем маленькая разница в расстоянии
после жалобы Хорохордина
после критики проекта главы региона Олега Хорохордина.
Так жалоба или критика? Жалоба-то кому?
Критика-так всемогущ и мгновенен?
10.08.2021 14:26
- гость -
***
Трэш не трэш, а почитайте-ка на досуге про ЖД, которую построили китайцы в Тибете.
Трэш- это сушёным кочерыжкам поклоняться в XXI веке...
правильно, что дорога не пройдёт через Горный Алтай, губернатору народные волнения ни у чему. А алтайцы категорически против дороги
Хорохордин ждет 5 млрд рублей на дорогу до Каракольских озер.
Единицы внедорожников там сейчас экологию портят.
А проложат хайвэй, и сразу все станет экологично, как он и хочет.
Дорогу за государственный счет, а 2-3 базы (а больше туда и не влезет) - наверное, нужных людей.
10.08.2021 14:31
Митенька ржевский
а почитайте-ка на досуге про ЖД, которую построили китайцы в Тибете.
У себя и себе, а не дяде Хорохордину.
10.08.2021 14:25
гость
Да,по краю,только не по нашему. А имеют они или нет-спросите.
10.08.2021 14:25
гость
А Сила Сибири по краю прошла?
Три Силы Сибири. Газовая, нефтяная и водородная.
А алтайцы категорически против дороги
Когда то они были против железных коней и железных птиц
в Китай для российских грузов: из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.
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всё уже и так вывезли-что ещё надо вывозить?
или Китаю Горный отдать?----города Заринск и Новоалтайск- чьи по документам края ?
отказать-верное решение ржд.
по закону о ТОРах РФ эти города уже под Китаем-вот они там игрушечки начинали производить и,видимо,лединцы теперь...а дальше магистраль нужна.......
10.08.2021 15:29
гость
Можно всякими мелкими товарами "Руслан" раз в неделю под завязку забивать и отправлять в Урумчи. А там уже китайскими мелкими товарами под завязку забивать и отправлять в Толмачёво
есть хороший пример - железная дорога в Альпах, одна из главных железнодорожных магистралей Европы, ничего как-то природу не уничтожили, сельское хозяйство тоже.
Ох и бестолковый этот Хорохордин сколько ж бабла для своего региона нафиг послал, а сколько рабочих мест обломал, у него и так население за счет туристов и федеральной трассы живет, можно же было на берегу обсудить все нюансы прохождения ЖД пути, а не в позу вставать! Также и Алтайский край обломался со своей тупиковой ЖД веткой!
Норм на Олежку стрелки перевели))
ХА ХА ХА хОРОХОРДИН ПОРЕШАЛ.
КТО ЭТОТ БРЕД ПИШЕТ. САМОМУ НЕ СМЕШНО.
Кто бы его слушал- чистый пиар о значимости чиновничка.
Да, кто-то это пердёж в лужу реально всерьёз воспринимает.
10.08.2021 15:42
- гость -
Ох и бестолковый этот Хорохордин сколько ж бабла для своего региона нафиг послал, а сколько рабочих мест обломал,
Рассуждения сопливого дилетанта. Алтайцев работать не заставишь на железке - это раз. А бабла для региона никакого бы не было. Бабло на строительстве поднимет Кротенберг. Бабло с железки поднимут китайцы. Плюс экспансия как на ДВ. Это два.
Путин, если надо любого уберет через неделю.
Спасибо губернатору, говорил алтаец, доедая последнюю сыроежку. Зато, экологически чистая.
Плохо конечно, что Китай в очередной раз отказывается от совместных проектов с и на территории России. Ища любой предлог обходя наши границы. Правда, может возникнуть видимость, что это забота о природе, думы о логистике и т.д. со стороны России. Но, достаточно посмотреть торговых партнеров КНР и все станет ясно без надувания щек и пышных речей.
Очень хорошо, что горный алтай останется нетронутым. В те, кто последнюю кочерыжку доедает, советую иногда работать, а не лясы точить в интернете и выливать свою злобу на любую новость