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РЖД отказались вкладывать миллиарды в дорогу до Китая через Алтай после жалобы Хорохордина

, ИА "Амител"
Компания прислушалась к мнению главы региона и теперь мегапроект пройдёт мимо Алтая
Фото: twitter.com/PDChina/status/819265057985089537

Фото: twitter.com/PDChina/status/819265057985089537

Компания "РЖД" отказалась от строительства скоростной дороги до Китая стоимостью в сотни миллиардов рублей через территорию Республики Алтай после критики проекта главы региона Олега Хорохордина. Губернатор считает, что местные жители выступят против появления такого объекта, который может навредить природе региона. В РЖД уже на следующий день после заявления Олега Хорохордина "открестились" от идеи прокладывать "чугунку" через Алтай.

Почему дорогу отказались строить через Алтай?

"ОАО "РЖД" постоянно изучает и оценивает перспективные направления развития железных дорог, способствующие усилению транспортных связей России и улучшающие экономический потенциал регионов. В настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется. Имеющиеся проработки носят предварительный, теоретический характер. Решение о начале реализации того или иного инфраструктурного проекта на территории субъекта Российской Федерации принимаются ОАО "РЖД" исключительно во взаимодействии с региональными властями с учётом всех экологических требований, сохранения исторического наследия и соблюдения интересов местных жителей", – говорится в релизе на сайте компании.

Где должна была пройти дорога?

В РЖД наметили три варианта строительства железной дороги через Горный Алтай, которая может стать западным маршрутом в Китай для российских грузов: из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.

Проект, пока существующий в далёкой перспективе, позволит вывозить 30 млн тонн грузов в год, разгружая Восточный полигон. При этом предполагается прокладка более тысячи километров железной дороги по сложному горному ландшафту в условиях жёстких экологических ограничений. Проект мог бы принести Алтайскому краю и Республике Алтай многомиллиардные инвестиции.

Скорее всего, теперь в РЖД пойдут по другому пути строительства магистрали. Дорога может пройти от станции Таштагол (Кемеровская область) Западно-Сибирской железной дороги до станции Авейтань, протяжённостью примерно 1081 км, в том числе 781 км маршрута пройдёт по территории России. Ещё один вариант: станция Абаза Красноярской железной дороги – станция Авейтань в Китае, протяжённость – 1276 км.

Почему против проекта выступил Олег Хорохордин?

По его мнению, при его реализации могут быть затронуты не только многие сакральные для населения Республики Алтай места, но и природные заповедники, такие как зона покоя Укок.

"Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов", – подчеркнул Олег Хорохордин.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.08.2021 14:00
Виктор

А у нас судьба таких важных инфраструктурных решений, включающих интересы нескольких регионов и страны в целом, зависит от позиции одного человека?..

10.08.2021 14:04
Filin

Отобрать авто у губернатора и выделить коняшку, раз такой поборник екологии. И на самолете в Москву не катать.Телефоном и электричеством запретить пользоваться.

10.08.2021 14:07
- гость -

Пустить поезд через Алтайский край, Хакассию и Туву до Китая. Будем ездить отдыхать на поезде в Хакассию. Там не хуже, чем в Горном.

10.08.2021 14:09
гость

РЖД отказались вкладывать миллиарды в дорогу

мегапроект пройдёт мимо Алтая

Порешал Хорохордин, чтобы миллиарды зла мимо прошли

10.08.2021 14:11
гость

А Томенко не был против миллиардов, по краю то пойдет?

10.08.2021 14:18
- гость -

Умный горы обойдет. Хорохордин не решает такие вопросы.

10.08.2021 14:19
- гость -

И Томенко.

10.08.2021 14:21
гость

Компания прислушалась к мнению главы региона

Хорохордин уже порешал

10.08.2021 14:22
гость

Осталось Томенко высказаться. РЖД и к его мнению прислушается

10.08.2021 14:25
Гость

Помнится,писали,что у Хорохордина очень низкий рейтинг- уйдёт и мнение с собой заберёт.

10.08.2021 14:25
гость

А Сила Сибири по краю прошла? Край за транзит ничего не имеет с Газпрома?

10.08.2021 14:26
- гость -

"В настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется."

Так и писали бы, что оно и не планировалось. Забуцкали вчера тему с потолка. Прокладывать скоростную жд среди трёхтысячников - тот ещё трэш.

10.08.2021 14:26
гость

уйдёт и мнение с собой заберёт

И мегапроект с ним

10.08.2021 14:28
Виктор

10.08.2021 14:18
- гость -

Ну новые дороги же затеваются, чтобы наикратчайший путь был. А от Красноярска уже традиционный путь через Кяхту и Монголию недалеко. Красноярск-Кяхта и Красноярск-Тыва-Монголия совсем маленькая разница в расстоянии

10.08.2021 14:29
Гость

после жалобы Хорохордина
после критики проекта главы региона Олега Хорохордина.

Так жалоба или критика? Жалоба-то кому?
Критика-так всемогущ и мгновенен?

10.08.2021 14:31
Митенька ржевский

10.08.2021 14:26
- гость -
***
Трэш не трэш, а почитайте-ка на досуге про ЖД, которую построили китайцы в Тибете.
Трэш- это сушёным кочерыжкам поклоняться в XXI веке...

10.08.2021 14:32
гость

правильно, что дорога не пройдёт через Горный Алтай, губернатору народные волнения ни у чему. А алтайцы категорически против дороги

10.08.2021 14:33
- гость -

Хорохордин ждет 5 млрд рублей на дорогу до Каракольских озер.
Единицы внедорожников там сейчас экологию портят.
А проложат хайвэй, и сразу все станет экологично, как он и хочет.
Дорогу за государственный счет, а 2-3 базы (а больше туда и не влезет) - наверное, нужных людей.

10.08.2021 14:34
- гость -

10.08.2021 14:31
Митенька ржевский
а почитайте-ка на досуге про ЖД, которую построили китайцы в Тибете.

У себя и себе, а не дяде Хорохордину.

10.08.2021 14:38
Гость

10.08.2021 14:25
гость
Да,по краю,только не по нашему. А имеют они или нет-спросите.

10.08.2021 14:43
- гость -

10.08.2021 14:25
гость
А Сила Сибири по краю прошла?

Три Силы Сибири. Газовая, нефтяная и водородная.

10.08.2021 15:02
гость

А алтайцы категорически против дороги

Когда то они были против железных коней и железных птиц

10.08.2021 15:11
гость

в Китай для российских грузов: из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.
========================================================
всё уже и так вывезли-что ещё надо вывозить?
или Китаю Горный отдать?----города Заринск и Новоалтайск- чьи по документам края ?

отказать-верное решение ржд.

10.08.2021 15:29
гость

по закону о ТОРах РФ эти города уже под Китаем-вот они там игрушечки начинали производить и,видимо,лединцы теперь...а дальше магистраль нужна.......

10.08.2021 15:34
Виктор

10.08.2021 15:29
гость

Можно всякими мелкими товарами "Руслан" раз в неделю под завязку забивать и отправлять в Урумчи. А там уже китайскими мелкими товарами под завязку забивать и отправлять в Толмачёво

10.08.2021 15:36
- гость -

есть хороший пример - железная дорога в Альпах, одна из главных железнодорожных магистралей Европы, ничего как-то природу не уничтожили, сельское хозяйство тоже.

10.08.2021 15:42
- гость -

Ох и бестолковый этот Хорохордин сколько ж бабла для своего региона нафиг послал, а сколько рабочих мест обломал, у него и так население за счет туристов и федеральной трассы живет, можно же было на берегу обсудить все нюансы прохождения ЖД пути, а не в позу вставать! Также и Алтайский край обломался со своей тупиковой ЖД веткой!

10.08.2021 15:51
Бггг

Норм на Олежку стрелки перевели))

10.08.2021 17:20
ujcnm

ХА ХА ХА хОРОХОРДИН ПОРЕШАЛ.
КТО ЭТОТ БРЕД ПИШЕТ. САМОМУ НЕ СМЕШНО.
Кто бы его слушал- чистый пиар о значимости чиновничка.

10.08.2021 17:38
- гость -

Да, кто-то это пердёж в лужу реально всерьёз воспринимает.

10.08.2021 17:53
- гость -

10.08.2021 15:42
- гость -
Ох и бестолковый этот Хорохордин сколько ж бабла для своего региона нафиг послал, а сколько рабочих мест обломал,


Рассуждения сопливого дилетанта. Алтайцев работать не заставишь на железке - это раз. А бабла для региона никакого бы не было. Бабло на строительстве поднимет Кротенберг. Бабло с железки поднимут китайцы. Плюс экспансия как на ДВ. Это два.

10.08.2021 17:54
- гость -

Путин, если надо любого уберет через неделю.

10.08.2021 18:30
Botanik

Спасибо губернатору, говорил алтаец, доедая последнюю сыроежку. Зато, экологически чистая.

10.08.2021 18:30
ч

Плохо конечно, что Китай в очередной раз отказывается от совместных проектов с и на территории России. Ища любой предлог обходя наши границы. Правда, может возникнуть видимость, что это забота о природе, думы о логистике и т.д. со стороны России. Но, достаточно посмотреть торговых партнеров КНР и все станет ясно без надувания щек и пышных речей.

10.08.2021 18:35
- гость -

Очень хорошо, что горный алтай останется нетронутым. В те, кто последнюю кочерыжку доедает, советую иногда работать, а не лясы точить в интернете и выливать свою злобу на любую новость

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