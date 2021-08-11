Улицу Попова затопило после сильного ливня в Барнауле

После сильного ливня улицу Попова в Барнауле снова затопило. Согласно видеозаписям, опубликованным в сообществе "Инцидент Барнаул", машинам приходится плыть, а не ехать.

Ливневая канализация не справилась с последствиями стихии, и уровень воды поднялся на 20-30 сантиметров. В результате скорость движения ощутимо замедлилась, а местами автомобилям приходится по бампер погружаться в воду.

Напомним, что в июне жители Барнаула в социальных сетях рассказали о потопе на дороге в центре города. Из-за обильных осадков затопило улицу Молодёжную в районе пересечения с улицей Ядринцева.

Горожане отметили, что подобная ситуация после долгих дождей возникает здесь не в первый раз.