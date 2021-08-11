Улицу Попова затопило после сильного ливня в Барнауле

После сильного ливня улицу Попова в Барнауле снова затопило. Согласно видеозаписям, опубликованным в сообществе "Инцидент Барнаул", машинам приходится плыть, а не ехать.
Ливневая канализация не справилась с последствиями стихии, и уровень воды поднялся на 20-30 сантиметров. В результате скорость движения ощутимо замедлилась, а местами автомобилям приходится по бампер погружаться в воду.
Напомним, что в июне жители Барнаула в социальных сетях рассказали о потопе на дороге в центре города. Из-за обильных осадков затопило улицу Молодёжную в районе пересечения с улицей Ядринцева.
Горожане отметили, что подобная ситуация после долгих дождей возникает здесь не в первый раз.
Комментарии
Ядринцева и Молодёжку тоже вечно топит и что? Нет никому дела
А воз и ныне там...
11.08.2021 14:23
АБОРИГЕН
Сбегай поставь зонтик, чтобы не заливало.
Так Томенко с Франком пешком не ходят, тем более в дождь.
Вдоль Попова построили город и вся вода вытекает из дворов на Попова, а потом к Павловскому. Во дворах за счет строителей убрать асфальт, заменить плиткой. Часть воды будет уходить в землю.
А я помню как года 3-4 назад на Попова ливнёвку делали от Антона Петрова до Павлика. И не работает?
Агенты западных спецслужб, коварны и беспощадны.
Если-бы не героическое противостояние, местной администрации, Барнаул давно скатился бы тар-тарары
11.08.2021 14:20
- гость -
Ядринцева и Молодёжку тоже вечно топит и что? Нет никому дела
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Там бассейн построили. Бетонные блоки вдоль дороги убрать. Сколько визгу будет от частного сектора.
11.08.2021 14:39
Виктор
А я помню как года 3-4 назад на Попова ливнёвку делали от Антона Петрова до Павлика. И не работает?
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Работает. Только не справляется. Там сотни домов построили с асфальтом во дворах.
11.08.2021 14:44
- гость -
Да лучше так. А то влепят какой-нибудь 20-этажный "Фокстрот" вместо тех домиков. А лужа никуда не денется
11.08.2021 14:47
- гость -
Наверное, во дворах тоже надо было сделать ливнёвку, чтоб вода не успевала дотечь до Попова
Гляньте еще как теперь вода застаивается на пешеходных переходах между двух лежачих полицейских, которых налепили недавно на многих улицах. К асфальтировщикам нет вопросов. Проектировщиков отчего не расстреляют, точнее их заказчиков, которые при отсутствии ливневки не учитывают уклоны проезжей части? Гондурасы кругом
11.08.2021 14:50
Виктор
во дворах тоже надо было сделать ливнёвку
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У нас во дворе есть ливневка. В сильный дождь с потоком воды не справляется.
С этого места протянуть метровую трубу до Пивоварки. Лужа будет в секунды уходить. Кто это все оплатит?
11.08.2021 15:24
- гость -
В Японии самые большие ливневки в мире, но во время сильных ливней топит даже там.
11.08.2021 15:24
- гость -
И топить будет всех вдоль Пивоварки.
И топить будет всех вдоль Пивоварки.
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Ты это серьезно? Там даже весной не топит под мостом.
Никогда такого не было, и вот опять!
11.08.2021 15:53
- гость -
Ты это серьезно? Там даже весной не топит под мостом.
Сравнил, весну и ливень.
При царе в старой части города были проложены дренажные лотки з лиственницы, вода из них уходила в Барнаулку... вот это я понимаю, был труд.
Хотя, надо понимать, что нынешняя ливнёвка рассчитана на средний ливень, не так уж часть такие, как сегодня бывают... А если считать с запасом, то удорожание в геометрической прогрессии....
11.08.2021 16:33
Митенька ржевский
Ну вот Кутузова, Челюскинцев, Ядринцева, Красноармейский, Социалистический, Ленина, Комсомольский почему бы ливнёвые стоки в Барнаулку не канализировать?
Виктор, низзя... уж больно грязны эти стоки... Вы даже не представляете, насколько грунт и асфальт в городе грязны... От всякой адской химии и свинца до яиц паразитов (спасибо любителем собачек) Барнаулка, потом Обь, потом дети-уродцы... нет уж,
11.08.2021 16:47
Митенька ржевский
Ну а так они в городе и останутся, медленно просачиваясь
г@вно наших любимых собачек с гельминтами расплывается по всему не побоюсь этого слова Проспекту Попова. А на детских придомовых площадках куда наши бабки выводят своих собачек для опустошения кишечника в песочницы играют с этим песочком дети. почему дворники не убирают какашки с детских площадок