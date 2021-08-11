Такой день. Сильный ливень в Барнауле и растущая смертность в Алтайском крае

Останки ребёнка, которые могут принадлежать пропавшей семь лет назад Ксении Боковой, житель Новоалтайска Иван увидел во время рыбалки в речушке на улице 2-й Садовой. Об этом мужчина рассказал amic.ru. Вернее, Иван увидел под водой детские сапожки, уже сильно заилившиеся. Их положение, по словам мужчины, было каким-то неправильным и даже жутковатым. Настолько, что сначала он даже хотел убежать.

Сильный ливень прошёл в Барнауле. Как и обещали синоптики, 11 августа в краевую столицу пришёл дождь, который устроил испытание ливневой канализации. Как оказалось, к такому потоку воды она не готова, а потому в социальных сетях появилось большое количество видеороликов с затопленными улицами. Автомобилям буквально приходилось плыть по дороге.

Алтайский край вошёл в число регионов, которые отстают от планов по исполнению федерального проекта по твёрдым коммунальным отходам. В 2021 году не достигли установленных показателей по организации сортировки отходов, помимо Алтайского края, ещё и Красноярский, а также Самарская и Ленинградские области.

ДТП с переворотом произошло на улице Покровской в Барнауле. В 19:10 водитель Mitsubishi Pajero на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу и допустил столкновение с Toyota Cresta под управлением 29-летнего мужчины, которая приближалась справа. В результате внедорожник перевернулся на крышу.

Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения в первом полугодии 2021 года. По подсчётам ведомства, за шесть месяцев население региона уменьшилось на 10 тысяч человек, что в 1,5 раза больше, чем в январе-июле 2020 года. Причиной стала растущая смертность в регионе.

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов 4 августа написал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии, в которой он отбывает наказание за особо крупное взяточничество. Информация размещена в картотеке дела. Прошение будет рассматривать судья Светлана Видюкова, дата слушаний пока не назначена.