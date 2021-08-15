Ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась в Республике Алтай

Один случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрировали в Республике Алтай. В июле скончалась 79-летняя жительница Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.

Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за весь период в Горном Алтае зарегистрировано 326 летальных случаев у пациентов с коронавирусом, из которых 281 – от инфекции, 45 – по иным причинам.

Также в Республике Алтай 14 августа выявлен 41 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся достигло 20 158. Выздоровели 33 пациента. По данным на 15 августа, за весь период в регионе выздоровели 18 634 человека.