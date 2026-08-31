В Алтайском крае открыли завод, который будет выпускать 105 тонн асфальта в час

Современная установка обеспечит ремонт дорог трех районов

31 августа 2026, 13:00, ИА Амител

Новый асфальтовый завод в Третьяковском районе / Фото: пресс-служба АКЗС

В селе Староалейском Третьяковского района запустили новый асфальтосмесительный завод. Предприятие сможет обеспечивать материалами дорожные подразделения Третьяковского, Локтевского и Змеиногорского районов, а при необходимости — помогать Рубцовскому филиалу.

В открытии объекта приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян, генеральный директор Юго-Западного ДСУ Игорь Левин и начальник КГКУ "Алтайавтодор" Василий Мотуз.

Как новый завод поможет ремонту дорог

Проект стоимостью более 71,5 млн рублей предприятие реализовало за счет собственных средств. Асфальтосмесительная установка модульного типа CJME 105 рассчитана на выпуск 105 тонн асфальтобетона в час.

Оборудование смонтировали в короткий срок с учетом ограниченного строительного сезона. Летом специалисты проверили технические характеристики установки перед выходом на полную проектную мощность.

Генеральный директор Юго-Западного ДСУ Игорь Левин рассказал, что благодаря пятибункерной системе загрузки щебня завод сможет выпускать разные виды асфальтобетона. Одной восьмичасовой смены достаточно, чтобы обеспечить потребности трех филиалов предприятия.

"Для нас важно, что за семь лет работы предприятие смогло направить собственные средства на внутренние инвестиции, в развитие собственной материальной базы. Это говорит об устойчивости развития ДСУ и рациональном использовании средств", — отметил Игорь Левин.

Продукцию нового завода будут использовать при ремонте региональных и местных дорог, в том числе объектов, которые обновляют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Новый асфальтовый завод в Третьяковском районе / Фото: пресс-служба АКЗС

Почему развитию дорожной отрасли нужны новые мощности

Запуск предприятия стал первой крупной инвестицией "Юго-Западного ДСУ" в собственную производственную инфраструктуру за последние годы. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке правительства Алтайского края и краевого Законодательного собрания.

Председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что развитие дорожной отрасли требует не только увеличения финансирования, но и обновления производственной базы.

"Новый завод построен на юге Алтайского края. Третьяковский, Змеиногорский, Локтевский — это районы с большой протяженностью дорог, которые требуют внимания", — сказал Александр Романенко.

Он добавил, что на этих территориях есть удаленные населенные пункты, где дороги имеют особое значение для жителей. В том числе по ним проходят маршруты школьных автобусов, поэтому новая производственная площадка поможет быстрее решать вопросы ремонта и содержания дорожной сети.

Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян подчеркнул, что современные мощности необходимы для выполнения масштабных задач, которые стоят перед дорожной отраслью региона. Он отметил вклад специалистов дорожных предприятий, которые благодаря профессионализму, обновлению техники и развитию материальной базы обеспечивают выполнение работ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Сейчас в Алтайском крае работают 44 асфальтобетонных завода разной мощности. С 2020 года в регионе обновили шесть таких предприятий, а новая установка в Третьяковском районе стала седьмой за этот период.