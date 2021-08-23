В Барнауле 19-летний водитель "улетел" на тротуар на оживлённом участке дороги

22 августа в Барнауле очевидцы заметили перевёрнутую иномарку на тротуаре по улице Малахова. В ГИБДД рассказали подробности инцидента.

"19-летний парень, управляя автомобилем Toyota Vista, при движении по улице Малахова от улицы Балтийской в сторону Павловского тракта не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", – сказано в сообщении.

В результате аварии водителя и пассажира иномарки доставили в больницу для оказания медицинской помощи, но госпитализация им не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Барнауле молодой водитель сбил мужчину на пешеходном переходе. От удара пешеходу оторвало ногу.