В Барнауле 19-летний водитель "улетел" на тротуар на оживлённом участке дороги

22 августа в Барнауле очевидцы заметили перевёрнутую иномарку на тротуаре по улице Малахова. В ГИБДД рассказали подробности инцидента.
"19-летний парень, управляя автомобилем Toyota Vista, при движении по улице Малахова от улицы Балтийской в сторону Павловского тракта не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", – сказано в сообщении.
В результате аварии водителя и пассажира иномарки доставили в больницу для оказания медицинской помощи, но госпитализация им не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в Барнауле молодой водитель сбил мужчину на пешеходном переходе. От удара пешеходу оторвало ногу.
Комментарии
Малахова в плане ДТП словно заколдованная улица какая-то...
23.08.2021 12:43
Виктор
Почти каждый день доводится ездить по этой улице и все нормально. Просто есть водители, которые устроят аварию, даже если будут ехать одни по дороге с восьмиполосным движением!
Ну все, отъездился! Первый "звоночек" водителю прозвенел! Радует, что никого не убил!