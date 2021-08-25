Дмитрий Попов рассказал, почему привился от коронавируса

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вакцинировался от коронавируса не для получения QR-кода, а ради безопасности своих близких. Об этом глава ведомства рассказал на онлайн-форуме.

"Сегодня каждый из нас должен задуматься в первую очередь о безопасности своих близких. Я вакцинировался не для получения QR-кода, а потому что забочусь о своих родных, в том числе родителях и ребёнке", – заявил министр.

На конференции Дмитрий Попов также назвал долю вакцинированных от ковида сотрудников краевого Минздрава и прокомментировал стремление других регионов переманить к себе алтайских врачей.

Напомним, Дмитрий Попов привился "Спутником V" 28 июня. Более чем за полгода до этого, в ноябре 2020 года, чиновник болел коронавирусом.

По данным краевого оперштаба на 25 августа, против ковида в регионе привились 606 849 человек. 127 679 из них получили первый укол, 477 947 человек – привиты полностью. 1223 человека уже прошли повторную вакцинацию.