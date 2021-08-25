Дмитрий Попов рассказал, почему привился от коронавируса

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вакцинировался от коронавируса не для получения QR-кода, а ради безопасности своих близких. Об этом глава ведомства рассказал на онлайн-форуме.
"Сегодня каждый из нас должен задуматься в первую очередь о безопасности своих близких. Я вакцинировался не для получения QR-кода, а потому что забочусь о своих родных, в том числе родителях и ребёнке", – заявил министр.
На конференции Дмитрий Попов также назвал долю вакцинированных от ковида сотрудников краевого Минздрава и прокомментировал стремление других регионов переманить к себе алтайских врачей.
Напомним, Дмитрий Попов привился "Спутником V" 28 июня. Более чем за полгода до этого, в ноябре 2020 года, чиновник болел коронавирусом.
По данным краевого оперштаба на 25 августа, против ковида в регионе привились 606 849 человек. 127 679 из них получили первый укол, 477 947 человек – привиты полностью. 1223 человека уже прошли повторную вакцинацию.
Комментарии
в первую очередь о безопасности своих близких.
Как привитый может обезопасить своих близких? Если прививка почти гарантирует от нетяжелого заболевания. Тем не менее заразиться (в том числе бессимптомно) и продолжать распространять вирус и заражать близких и не очень вполне может привитый.
сказочный ...
В ты будешь симптомный заражать
Министр здравоохранения Алтайского края вакцинировался "Спутником V" два месяца назад
Хорошая реклама Спутника. Если это правда
Альтруизм как способ формирования убеждения или побуждения. Жаль вот только, что Попов Дмитрий публично признал, что его альтруизм распространяется только на его родных. На жителей Алтайского края, служащих Минздрава, врачей подведомственных учреждений его альтруизм не распространяется. О них о даже не упомнил.
Так и сказал Дмитрий Попов.
Я могу ошибаться и на самом деле Дмитрий Попов просто не стал уточнять, что все жители Алтайского края его родные. Но тогда я попрошу соответствующего к ним отношения.
После болезни или первоначальной прививки повторная прививка называется ревакцинированием.
Ревакцинирование может быть сделано только один раз первым уколом Спутника. Первый укол Спутника - это Спутник лайт. Он два раза кололся Спутником или один раз?
Почему только два месяца назад, почему не в первых рядах? Видимо и правда ради qr кода для Москвы. Даже тут обделался...
25.08.2021 17:26
- гость -
После болезни или первоначальной прививки повторная прививка называется ревакцинированием.
Ревакцинирование может быть сделано только один раз первым уколом Спутника. Первый укол Спутника - это Спутник лайт.
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Откуды вы это взяли? Родители ревакцинировались Спутником V. Ревакцинироваться вы можете любой доступной вакциной от коронавируса.