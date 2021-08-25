Попов назвал долю вакцинированных от ковида сотрудников алтайского Минздрава

Вакцинацию от коронавируса прошли более 70% от общего числа сотрудников Минздрава Алтайского края. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Попов во время онлайн-конференции на сайте правительства региона.
"В настоящее время более 70% от общего числа сотрудников Министерства здравоохранения Алтайского края прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оставшиеся 30% либо имеют противопоказания, либо переболели менее полугода назад", – пояснил министр.
Напомним, Дмитрий Попов привился от коронавируса 28 июня. Он выбрал вакцину "Спутник V". В тот же день укол поставил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Комментарии
а 2-ю когда поставил?
70% от общего числа сотрудников Министерства здравоохранения Алтайского края прошли вакцинацию
Ну это хорошая реклама прививки. Если это правда
Хорошо, что хоть у Министра Здравоохранения Алтайского края был выбор какую вакцину поставить. У большинства жителей Алтайского края такого выбора почти нет, т.к. везде, в медицинских учреждениях края и в пунктах вакцинации определенных торговых центров края предлагается сделать выбор между "Спутником V " (двухкомпонентным) и им же "Спутником V(ЛАЙТ)"(однокомпонентным-для тех, кто ранее вакцинировался или переболел более 6 месяцев назад).