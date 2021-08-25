Попов назвал долю вакцинированных от ковида сотрудников алтайского Минздрава

Вакцинацию от коронавируса прошли более 70% от общего числа сотрудников Минздрава Алтайского края. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Попов во время онлайн-конференции на сайте правительства региона.

"В настоящее время более 70% от общего числа сотрудников Министерства здравоохранения Алтайского края прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оставшиеся 30% либо имеют противопоказания, либо переболели менее полугода назад", – пояснил министр.

Напомним, Дмитрий Попов привился от коронавируса 28 июня. Он выбрал вакцину "Спутник V". В тот же день укол поставил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.