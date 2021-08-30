Отдых в SPA-отеле и планшет от Apple: как выиграть приз при заправке на АЗС

Сеть АЗС под брендами "ЛУКОЙЛ", "Салекс" и "Сибнефть" (ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт") проводит розыгрыш. Участники смогут выиграть сотни призов, среди которых планшеты iPad и наушники AirPods, электросамокаты, топливные карты (от 10 до 1000 л), сертификаты в строительные гипермаркеты, спортивные клубы и рестораны, а также сплав по Катуни. Главный приз – отдых в пятизвёздочном отеле Clever Resort & Spa, который находится в Республике Алтай.

Участвовать можно на АЗС в Алтайском крае и в Республике Алтай (ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт"). Заправляйтесь на АЗС "ЛУКОЙЛ", "Салекс" или "Сибнефть" любым топливом от 25 л и более, а дальше:

Регистрируйте чеки на сайте. Получайте электронные скретч-карты. Стирайте половинки карт. Если половинки совпадут, один из подарков – ваш.

Участие в акции возможно только при предъявлении бонусной карты. Если у вас её нет – обращайтесь к операторам на АЗС. Успевайте выиграть отличные призы до 31 сентября 2021 года. Полные условия участия в конкурсе смотрите на сайте.

Организатор акции ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт", ОГРН 1090411003352.