В Новоалтайске водитель на иномарке сбил женщину и скрылся с места аварии

Около 13:20 в Новоалтайске на улице Октябрьской напротив магазина "5-й Элемент" водитель на иномарке сбил женщину. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

На опубликованной записи с видеорегистратора видно, что водитель сбил горожанку на пешеходном переходе, а после этого поехал дальше.

Как рассказал очевидец, водитель проехал вперёд около 100 метров и остановился, но когда мужчина, который сделал запись, возвращался назад, иномарки на месте уже не было. На помощь пострадавшей прибыли медики.

Информации о состоянии женщины нет. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.