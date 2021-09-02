Такой день. Пропавший после линейки ребёнок и поток возвращенцев на Алтай

Алтайский пловец станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Паралимпиады в Токио.

Более 80% жилых домов в Барнауле получили акты готовности к отопительному сезону. Об этом в ходе совещания по вопросу готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов в мэрии заявил председатель комитета ЖКХ Денис Ращепкин.

Ребёнок пропал после линейки 1 сентября в Барнауле. Вечером 2 сентября поисковики отряда "Лиза Алерт" сообщили о том, что он найден живым.

Пожарные спасли четверых жильцов многоэтажки на Змеиногорском тракте в Барнауле и эвакуировали 15 человек при тушении возгорания. Всего за сутки в Барнауле произошло три пожара.

С 1 сентября возобновлена работа автобусного маршрута № 150. Автобусы будут ездить с 06:00 (отправление от п. Новомихайловка) до 21:45 (конечная ост. "Микрорайон Урожайный"). В "пиковые" отрезки интервал между ними будет составлять 30 минут, а в "межпиковые" – 60 минут. Стоимость проезда – 23 рубля.

Число россиян, которые вернулись из-за границы в Алтайский край, в 2021 году выросло в два раза – до 1,2 тысячи человек.

Супруга погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова, Светлана, прокомментировала слова красноярского судмедэксперта Сергея Парилова, который заявил, что мужчина погиб не от удара Михаила Старцева, а от травмы, которая была им получена за 10-12 часов до смерти. Она решила опровергнуть, что последние 10 часов мужчина был пьян.