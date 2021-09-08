Пьяный мужчина попал под поезд в Алтайском крае

Житель Алтайского края попал под колёса грузового поезда, когда переходил через железнодорожные пути в районе перегона Алтайская – Боровиха. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

"Пешехода в тяжёлом состоянии незамедлительно доставили в больницу города Барнаула. По предварительным данным, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность пострадавшего. На вид мужчине около 50 лет, его рост – 160-165 см, седые волосы. Был одет в камуфлированную куртку, чёрную рубашку, синие брюки и синие ботинки.

Всех, кто может помочь в установлении его личности или обладает информацией о происшествии, просят обратиться в Алтайское линейное управление МВД России по телефону +7 (3852) 24-38-01 или 29-31-85.