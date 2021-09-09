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Такой день. Реконструкция ж/д вокзала и продажа спиртного в День города

, ИА "Амител"
Главное за 9 сентября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

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Власти Барнаула решили не ограничивать продажу алкоголя в День города. В администрации посчитали, что поскольку массовых мероприятий в этом году не будет, то не стоит лишать в этот день горожан спиртного.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.09.2021 08:13
Афиноген

Рядом стоит здание старого вокзала.Почему бы ему не дать ума?

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