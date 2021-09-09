Такой день. Реконструкция ж/д вокзала и продажа спиртного в День города

Реконструкция железнодорожного вокзала в Барнауле может начаться уже в конце 2021 года. Отремонтировать его планируют к 2025-му.

Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Барнаул перенесли на 11 сентября. Глава ведомства побывает в нескольких больницах и встретится с губернатором Виктором Томенко.

В Барнауле появится еще одна "Лента". Супермаркет разместится на цокольном этаже ТЦ "Воскресенье".

200 школ Алтайского края отменили обязательное изучение второго иностранного языка. Нововведение проводится в качестве эксперимента и проверки новой образовательной программы.

На Зареченском руднике при выполнении буровзрывных работ погиб шахтёр. Мужчина упал с высоты около 60 метров в технологический колодец.

74-летняя женщина уже месяц живёт в барнаульской больнице. У пенсионерки с иностранным гражданством нет своего жилья, а родная дочь загуляла и забыла о матери.

Алтайский край занял второе место среди регионов Сибири по числу разводов. На первой строчке в списке – Республика Алтай.

Власти Барнаула решили не ограничивать продажу алкоголя в День города. В администрации посчитали, что поскольку массовых мероприятий в этом году не будет, то не стоит лишать в этот день горожан спиртного.