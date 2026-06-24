49 человек погибли на воде за сутки, сообщили в МЧС

Среди них были и несколько детей

24 июня 2026, 14:45, ИА Амител

Маломерные судна МЧС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России за сутки на водоемах погибли 49 человек, сообщает МЧС страны, в том числе семеро детей.

Всего на водных объектах зарегистрировали 65 происшествий.

Громкие происшествия

Тело десятилетней девочки обнаружили местные жители в Волге у деревни Вашуриха в Нижегородской области. Семья отдыхала на берегу в месте, не предназначенном для купания. Вместе с погибшей пропала ее младшая сестра-шестилетка, которую сейчас ищут сотрудники МЧС.

В этот же день в водоемах Башкирии произошли еще три несчастных случая со смертельным исходом: в озере Максимовском в Уфе утонул 18-летний парень, в карьере в Кумертау — 16-летний подросток, а в Чатре из воды достали тело 45-летнего мужчины.

Сотрудники МЧС напоминают: нельзя заходить в воду в незнакомом месте, заплывать за буйки и ограждения и игнорировать знак "Купание запрещено".