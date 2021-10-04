КамАЗ резко сдал назад и затонул на лодочной станции в Барнауле

КамАЗ утонул на восточном барнаульском катерном причале. Согласно видеозаписи с камер наблюдения, машина медленно сдавала к воде, но в один момент что-то пошло не так и автомобиль резко закатился в реку.

После утопления грузовика из него вылез водитель, на помощь к которому устремился мужчина на гидроцикле. К счастью, обошлось без жертв.

Своими силами достать грузовик не вышло – на помощь пришлось вызвать эвакуатор и водолазов, которые привязали тросы к затонувшей машине.

Напомним, 4 октября ВАЗ-2107 протаранил Lexus на проспекте Комсомольском возле Диагностического центра в Барнауле. ДТП произошло в тот момент, когда иномарка остановилась перед пешеходным переходом.