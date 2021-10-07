Такой день. Проект бюджета Алтайского края и отложенный запрет на продажу "домашнего" мяса

Власти Алтайского края одобрили проект краевого бюджета на 2022 год, а также утвердили проект на плановый период 2023 и 2024 годов. В следующем году в казну региона поступит более 134 млрд рублей доходов, а расходы превысят 140 млрд.

Управление ветеринарии Алтайского края отложило срок установления запрета на реализацию мяса скота, забитого на несертифицированных скотобойнях, до 10 ноября. Тем временем алтайский фермер рассказал корреспонденту amic.ru, с какими последствиями столкнутся потребители после запрета на продажу "домашнего" мяса (под домашним понимается мясо скота, забитого на несертифицированных скотобойнях). Главное, чего стоит ждать жителям региона, – резкого повышения цены.

В родительских чатах Барнаула появились сообщения о том, что неизвестный мужчина в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова пристаёт к детям и зазывает их домой. В правоохранительных органах журналистам amic.ru сообщили, что информация о подозрительном незнакомце поступила в полицию. В данный момент проводится проверка.

В сентябре в Барнауле выросли цены на недвижимость. Средняя стоимость "квадрата" в готовых квартирах увеличилась с 65,5 до 67,7 тыс. рублей, а больше всего цены выросли из-за собственников, которые пытаются продать квартиры по необоснованно завышенным ценам.

Водители барнаульских автобусов и маршруток не подобрали на остановке одинокого ребёнка. По словам подписчицы сообщества Barnaul 22, вечером, в начале седьмого, она увидела на остановке испуганную школьницу младших классов. Девочка плакала, потому что не могла уехать домой. Мимо проехали три маршрута № 18, но ни один не остановился.