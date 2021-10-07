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Спикер Госдумы Володин взял на контроль ситуацию с пытками заключённых под Саратовом

, ИА "Амител"
По мнению чиновника, все, кто не предпринял мер по предотвращению ситуации, должны быть привлечены к ответственности
Кадры из видео / gulagu.net

Кадры из видео / gulagu.net

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что взял на контроль ситуацию, связанную с пытками в межобластной туберкулёзной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Я держу этот вопрос на контроле. Изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и институтов уполномоченного по правам человека в регионе", – сказал Володин.

Спикер подчеркнул, что такая ситуация недопустима, а все, кто был обязан, но не предпринял нужных мер по предотвращению произошедшего, должен понести наказание.

Напомним, ранее ФСИН начала служебную проверку после сообщений о пытках в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области. Видеозапись, на которой показаны издевательства над заключённым, опубликовали правозащитники проекта Gulagu.net. На видеозаписях арестованных насилуют, в том числе предметами, мочатся им на голову, растягивают руки и избивают. Кроме того, их заставляют подписываться, что они не имеют претензий к пребыванию в госпитале.

6 октября начальник тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников регионального ведомства были уволены по отрицательным мотивам. Кроме того, ФСИН направила документы на увольнение начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова.

Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по пяти эпизодам надругательств и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия после публикации видео с пытками заключённых в колониях.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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