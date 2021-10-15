Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 16 октября

Продовольственные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула в субботу, 16 октября, сообщает пресс-служба мэрии.
На них посетители смогут купить продукты от предприятий города и региона по сниженным ценам. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
- Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – п. Научный городок, 31;
- Октябрьский район – пр. Ленина, 152;
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.
В администрации города напомнили, что ярмарки следует посещать в масках.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал действующие меры правительства по сдерживанию цен на продукты эффективными, но указал на необходимость новых решений, чтобы стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе.
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Пятница. На носу 16 сентября.