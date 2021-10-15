Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 16 октября

Продовольственные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула в субботу, 16 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

На них посетители смогут купить продукты от предприятий города и региона по сниженным ценам. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – п. Научный городок, 31;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

В администрации города напомнили, что ярмарки следует посещать в масках.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал действующие меры правительства по сдерживанию цен на продукты эффективными, но указал на необходимость новых решений, чтобы стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе.