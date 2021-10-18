В Алтайском крае предложили продлить осенние каникулы до двух недель

Депутат АКЗС Александр Молотов предложил продлить осенние каникулы в школах Алтайского края до двух недель, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

"С учётом положительного опыта прошлого года и нынешней практики других регионов предлагаю и в Алтайском крае осенние каникулы в школах продлить до двух недель. Эта мера и на борьбе с коронавирусом положительно скажется, и на экономику отрицательно не повлияет", – написал он.

В качестве примера Молотов привёл Ивановскую область, власти которой 18 октября объявили о том, что школьные каникулы в регионе продлятся две недели: с 25 октября по 7 ноября.

Напомним, осенью 2020 года из-за сложной эпидобстановки школьные каникулы в Алтайском крае изначально должны были продлиться с 24 октября по 8 ноября. Однако позднее их продлили ещё на неделю: до 16 ноября.