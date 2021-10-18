В Алтайском крае предложили продлить осенние каникулы до двух недель

Депутат АКЗС Александр Молотов предложил продлить осенние каникулы в школах Алтайского края до двух недель, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
"С учётом положительного опыта прошлого года и нынешней практики других регионов предлагаю и в Алтайском крае осенние каникулы в школах продлить до двух недель. Эта мера и на борьбе с коронавирусом положительно скажется, и на экономику отрицательно не повлияет", – написал он.
В качестве примера Молотов привёл Ивановскую область, власти которой 18 октября объявили о том, что школьные каникулы в регионе продлятся две недели: с 25 октября по 7 ноября.
Напомним, осенью 2020 года из-за сложной эпидобстановки школьные каникулы в Алтайском крае изначально должны были продлиться с 24 октября по 8 ноября. Однако позднее их продлили ещё на неделю: до 16 ноября.
Комментарии
Это было бы правильно!
очень положительно на растпространение ковида влияют выборы, как показал опыт прошлого и это года!((
а все вот эти меры - вид показухи
дети на каникулах контактируют так же друг с другом, как и в школьные будни, а программу когда выполнять, впрочем, Молотову это не понять.
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А лучше на месяц. Я только "за'.
18.10.2021 20:46
учитель
Ага, прямо каждый день на каникулах классом встречаются в замкнутом помещении на несколько часов) Конечно же, надо разъединить детей, увеличив продолжительность каникул - ради их здоровья. И программа при этом сильно не пострадает при грамотном подходе учителя.