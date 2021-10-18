Такой день. ДТП со скорой в Барнауле и ужесточение требований вакцинации на Алтае

Алтайский Роспотребнадзор ужесточил постановление об обязательной вакцинации в регионе. Теперь работодателям недостаточно привить 60% сотрудников, чтобы не получить штраф, а список жителей края, которым обязательно нужно привиться, стал больше.

Легковой Mitsubishi и автомобиль скорой помощи столкнулись в районе Дома Союзов в Барнауле. Машины получили серьёзные повреждения, а иномарка вдобавок опрокинулась на бок. Пострадали двое человек.

Жители Барнаула рассказали о мужчине, который приставал к детям у школы № 81. При этом на претензии горожанин ответил агрессией.

Четыре сотрудника магазина "Светофор" в Славгороде, которых отстранили от работы из-за отказа от вакцинации, попытались оспорить решение. Но суд встал на сторону работодателя.

Губернатор Виктор Томенко назначил представителя главы региона и правительства в АКЗС. Должность получила экс-депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова.

Из барнаульского бора продолжают грузовиками вывозить вырубленный лес, несмотря на протесты жителей и проверку прокуратуры. За последнее время было уничтожено 500 кубометров древесины.

Депутат АКЗС Александр Молотов предложил продлить осенние каникулы в школах Алтайского края до двух недель. По его мнению, это положительно скажется на борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 369 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе превысило 83 тысячи человек.