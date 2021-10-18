369 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 369 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 83 097 инфицированных. Выздоровели 60 480 человек (+ 68). Итого всего умерли 5924 человека (+ 28).
По состоянию на 18 октября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3528 человек, а также 467 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 790, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 277.
Ранее власти Бийска в социальных сетях показали фотографии из переполненного ковидного госпиталя. Мест для новых пациентов в больнице почти не осталось.
Комментарии
Попробуйте сдать мазок, если у вас симптомы ОРВИ?
НЕ ЗАПИШУТ
Липа в итоге
Мест для новых пациентов в больнице почти не осталось.
А министр здравоохранения края это знает?
18.10.2021 14:50
- гость -
Я вам "страшную тайну" раскрою- аппаратов ивл в крае порядка 290 шт! (может и подкупили ещё,хотя сомневаюсь). Так что очередь можно не занимать.
А коек для пациентов много... Что-то у меня странное мнение складывается, если знакомые/друзья/родственники попадают в госпиталь для ветеранов (где собственно и Томенко отдыхал в прошлом году в вип палате), то они вылечиваются, если нет - то снова готовится к поминкам(... в др. больничках по рассказам лежат в ужасных условиях