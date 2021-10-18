369 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 369 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 83 097 инфицированных. Выздоровели 60 480 человек (+ 68). Итого всего умерли 5924 человека (+ 28).

По состоянию на 18 октября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3528 человек, а также 467 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 790, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 277.

Ранее власти Бийска в социальных сетях показали фотографии из переполненного ковидного госпиталя. Мест для новых пациентов в больнице почти не осталось.