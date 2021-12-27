Если государственные чиновники перестанут контролировать цены на бензин и дизтопливо, то, вероятнее всего, стоимость может увеличиться до 100 рублей за литр. Об этом заявил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
Он напомнил о стабильном росте цен на топливо на протяжении всего года и отметил, что основными факторами процесса повышения стоимости стали госрегулирование ценообразования на рынках углеводородного сырья.
"Главную немаловажную роль сыграют валютные интервенции Центробанка для того, чтобы поддерживать курс национальной валюты", – уверен Белхароев, цитирует которого агентство "Прайм".
По мнению эксперта, цены невозможно остановить из-за того, что с рынка постепенно вытесняются мелкие собственники АЗС по причине их нерентабельности.
Отметим, что цены на бензин в Алтайском крае начали рост с марта текущего года. До этого край входил в топ-6 регионов с самым дешёвым автотопливом.
Комментарии
совсем черти ахренели
А может и не подорожать
У нас не рынок, цена бензина давно уже назначается сверху, сколько скажут - столько и будет стоить.
Это не бензин дорожает, это рубль дешевеет. Все вопросы - к Набиулиной, она же "таргетирует".
Переходим молча на электрички, либо на гибрид, кто боится что батарейка не в нужное время разрядится.