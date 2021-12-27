Лечащие коронавирус медики получат удвоенные выплаты в праздники

Владимир Путин поручил правительству удвоить выплаты медикам, работающим в новогодние праздники с больными коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 30 декабря 2021 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

РЕН ТВ отмечает, что на эти цели кабмин направит 3 млрд рублей. Двойные выплаты будут положены врачам, которые дежурят в период с 31 декабря по 9 января.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения России не планирует продлевать зимние каникулы для школьников из-за пандемии COVID-19, а также рекомендовать их начало раньше срока.