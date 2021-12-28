Минздрав рекомендовал вакцину для подростков и препарат "МИР-19" для борьбы с COVID

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Как сообщает РИА Новости, в них вошла рекомендация использовать вакцину для подростков и препарат "МИР-19".

В новой редакции появился пункт об "омикрон"-штамме – теперь в методичку включена информация о новом варианте коронавируса, а также актуализирована информация в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности".

Также там есть данные о новых лекарствах "МИР-19" и нирматрелвир + ритонавир и обновлены сведения об использовании фавипиравира, который теперь можно применять в виде внутривенных инфузий.

Кроме того, в документ внесли пункт о вакцине для подростков "Спутник М", у которой уже есть регистрационное удостоверение.