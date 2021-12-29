Эксперт назвала места, в которых риск заразиться "омикроном" выше

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала общественные места с наибольшим риском заражения "омикроном". В беседе с ТАСС она отметила, что из-за высокой заразности этого штамма коронавируса особенно опасными становятся помещения с большим количеством людей.

"В связи с более высокой контагиозностью штамма "омикрон" вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, например, в общественном транспорте, в торговых центрах, в театрах и киноконцертных залах, на коллективных собраниях, в том числе на предновогодних корпоративах, возрастает", – заявила Руженцова.

Эксперт добавила, что заразиться в первую очередь можно от человека, который уже имеет кашель или насморк и находится рядом. При этом при длительном контакте не поможет ни маска, ни социальная дистанция.