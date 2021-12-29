В китайском городе Цзинси полиция провела по улицам нарушителей антиковидных ограничений в защитных костюмах и масках. Им на шеи повесили их фотографии и имена, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Публичное осуждение для подозреваемых в Китае запретили в 2010 году, однако во время коронавируса его снова начали применять. Канал отмечает, что местные чиновники так пытаются реализовать национальную стратегию нулевой заболеваемости. Кроме того, участников парада обвиняют в перевозке мигрантов – Цзинси расположен рядом с закрытой границей с Вьетнамом.

Ранее Роспотребнадзор выявил 490 нарушителей в ТЦ Алтайского края при проверке QR-кодов.