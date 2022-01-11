Политтехнолог Андрей Некрасов стал замглавы внутриполитического департамента Алтая

Политтехнолог Андрей Некрасов был назначен новым заместителем руководителя департамента по вопросам внутренней политики правительства Алтайского края, сообщает "Политсибру". Документ о его назначении был подписан в понедельник, 10 января.

Ранее пост занимал Александр Рыбаков. Его уход мог быть не вполне добровольным. В департаменте он курировал территории нескольких алтайских муниципалитетов, в том числе политически неспокойный Каменский район. Также он контролировал деятельность консультанта отдела по работе с органами местного самоуправления Максима Гербета – зятя скандального экс-главы Бийского района Евгения Якубы.

Андрей Некрасов был политтехнологом в избирательных кампаниях в Алтайском крае, Республике Алтай, Иркутске, Новосибирске и других городах России. В 2017 году он сам участвовал в выборах в Барнаульскую гордуму, но получил отказ в регистрации. Также он работал на президентских выборах в США наблюдателем по программе американского конгресса.