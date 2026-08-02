НОВОСТИПроисшествия

Пожар начался на складе Wildberries после атаки ВСУ в Самарской области

На месте работают оперативные службы

02 августа 2026, 14:35, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru
Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

Склад компании Wildberries в Самарской области подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы», — написал он.

В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили, что из-за атаки на складе начался пожар. 

Как добавил Федорищев, в Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Впервые ВСУ ударили по складам Wildberries 18 июля — тогда целями стали объекты в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. С учетом продолжающихся ударов из строя выведено не менее 8% (около 444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей компании, пишет "Коммерсантъ"

Татьяна Ким / Фото: стоп-кадр с видео ТАСС

Татьяна Ким пообещала поддержку продавцам после атак ВСУ на склады Wildberries

Продавцам с утраченными товарами направлены выплаты, крупным партнерам предоставлены льготы
НОВОСТИОбщество

Пожары СВО Происшествия Беспилотники
       

Комментарии 5

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Трагати

15:08:17 02-08-2026

со своим соплежуйством - всю страну притомили.
израиль или сша, еще в июне, за такое, в каменный век вбомбили.

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Горожанин.

08:45:28 03-08-2026

В октябре 1941 года в Куйбышев (Самара) из-за начала Великой Отечественной были эвакуированы Правительство СССР и дипломатический корпус. Но уже к концу 1943 года Правительство СССР и дипкорпус полностью возвратились в нашу Столицу!

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Горожанин.

09:07:37 03-08-2026

В 1941 году в начале Великой Отечественной в Куйбышев(Самара) эвакуировали правительство СССР и весь дипломатический корпус. А к декабрю 1943 года Правительство и дипкорпус все возвратились в нашу столицу.

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Горожанин.

14:06:25 03-08-2026

Горожанин. (09:07:37 03-08-2026) В 1941 году в начале Великой Отечественной в Куйбышев(Сама... И?

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Гость

14:28:16 03-08-2026

Горожанин. (14:06:25 03-08-2026) И?... Сам с собой что ли переписываешься?

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