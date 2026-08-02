Пожар начался на складе Wildberries после атаки ВСУ в Самарской области
На месте работают оперативные службы
02 августа 2026, 14:35, ИА Амител
Склад компании Wildberries в Самарской области подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы», — написал он.
В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили, что из-за атаки на складе начался пожар.
Как добавил Федорищев, в Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Впервые ВСУ ударили по складам Wildberries 18 июля — тогда целями стали объекты в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. С учетом продолжающихся ударов из строя выведено не менее 8% (около 444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей компании, пишет "Коммерсантъ".
15:08:17 02-08-2026
со своим соплежуйством - всю страну притомили.
израиль или сша, еще в июне, за такое, в каменный век вбомбили.
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09:07:37 03-08-2026
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