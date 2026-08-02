Пожар начался на складе Wildberries после атаки ВСУ в Самарской области

На месте работают оперативные службы

02 августа 2026, 14:35, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

Склад компании Wildberries в Самарской области подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы», — написал он.

В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили, что из-за атаки на складе начался пожар.

Как добавил Федорищев, в Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Впервые ВСУ ударили по складам Wildberries 18 июля — тогда целями стали объекты в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. С учетом продолжающихся ударов из строя выведено не менее 8% (около 444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей компании, пишет "Коммерсантъ".