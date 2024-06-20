По мнению московского урбаниста, Барнаулу нужны центры для молодежи, транспортные хабы, "Здоровые улицы" и многое другое

20 июня 2024, 08:30, Антон Дегтярев

Вид с крыши на Барнаул/ Фото: amic.ru

В Барнауле следует построить аграрный бизнес-парк, центр молодежной медиакультуры, фаблаб-центр и транспортные хабы. А еще нужно строить необычные здания, уделять внимание ночной жизни и активнее развивать бренд алтайского мёда. Так Алтайский край и его столица станут более современными и привлекательными для людей, рассказал руководитель аналитического отдела CM International Антон Айсин на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей" 14 июня 2024 года. Он предложил сразу несколько идей, которые помогут Алтайскому краю и его жителям стать лучше.

Современные центры и урбан-лаборатория

В Барнауле нужно построить фаблаб-центр, то есть "сообщество инновационного технологического развития", предлагает Айсин. Такие центры представляют собой мастерские, где желающие могут изготовить свои изделия и детали. Появляются эти организации, как правило, на базе университетов и других учебных заведений.

По мнению Айсина, Барнаул можно сделать "урбан-лабораторией" и апробировать самые смелые и передовые архитектурные идеи и позволять строить "интересные здания". Это, считает эксперт, может повысить узнаваемость и престиж города.

Остановить отток молодежи может помочь Центр молодежной медиакультуры, убежден он. Это образовательный и развлекательный центр "с акцентом на производство современных форматов медиаконтента".

"Многие хотят быть блогерами, но это сложно, требовательно к материальным ресурсам, к усилиям. В мире создают центры, где можно производить контент, продукты, музыку, арты, смешные видео. Важно то, что молодые люди становятся создателями, получают определенную профилизацию, идет не маргинализация, а, наоборот, интеграция, это важно. Если это нужно молодежи, если нам нужно бороться за молодежь, чтобы она оставалась в регионе, такие форматы помогают", – объяснил Айсин.

Слайд презентации с конференции/ Фото: скриншот трансляции конференции на Rutube

"На остановках унизительно находиться"

Еще важнее заниматься улицами, дорогами и транспортной инфраструктурой, считает эксперт. В Барнауле стоит ввести программу "Здоровые улицы", которая подразумевает развитие вокруг принципов "здорового города", объяснил Айсин . Если сделать Барнаул комфортнее для пешеходов (хотя бы просто установив больше лавочек и высадив больше зелени), это придаст ему привлекательности и подчеркнет "петербургскую планировочную решетку".

Заниматься транспортной проблемой следует комплексно, указывает эксперт. Например, стоит строить в Барнауле так называемые "транспортные хабы", которые объединяют в себе транспортные, торговые, досуговые и рекреационные функции.

"Барнаул на Москву похож тем, что пробки безумные. Проблема еще и в том, что общественный транспорт старый и маргинальный, в том, что сами остановки куцые, и там, честно говоря, унизительно находиться. Москва, например, не только подвижной состав обновила, она попыталась сделать остановки более достойными, чтобы там было приятно находиться. Перепрограммированное пространства повышает достоинство человека и стимулы пользоваться общественным транспортом", – сказал он.

Айсин рекомендует усилить в городе "ночную жизнь". Сейчас, по его словам, в столице Алтайского края мало условий для тех, кто работает и живет в темное время суток. Поэтому в Барнауле нужно поддержать "ночную экономику", чтобы жизнь здесь бурлила не только днем. Это, указывает эксперт, привлечет тех людей, которые работают в другом часовом поясе.

"Если Барнаул хочет быть привлекательным для тех, кто работает в других часовых поясах, нужна поддержка ночной экономики. И это не маргинальная тема. Многие люди предпочитают жить в вечернее время, это определенная культура. Для привлечения иногородних жителей, которые будут работать в часовых поясах Москвы, нужны и сервисы в часовых поясах Москвы. Это мощный фактор, но непонятно, с чего начать. Надо думать", – отметил эксперт.

Слайд презентации с конференции/ Фото: скриншот трансляции конференции на Rutube

Медовый рай

Региону следует активнее развивать бренд алтайского мёда и "формировать туристические маршруты вокруг тематики его производства", убежден Айсин.

"Многие сейчас уже в Белокуриху ездят из горно-алтайского аэропорта – это очевидное тактическое упущение региона, и как-то надо отстраиваться, свой туристический продукт делать, у многих Алтай ассоциируется уже не с краем, а с республикой. И тематика мёда – мощная история, характерная больше для Алтайского края. Вокруг этого можно было бы раскручивать туризм, хорошие истории создавать", – пояснил Айсин.

Региону, считает эксперт, мог бы помочь аграрный бизнес-парк – своеобразная "Силиконовая долина" инновационной аграрной индустрии края. Там можно не только выращивать продукты, но и заниматься селекционированием, геномикой и так далее, объяснил он. Если такой парк появится, то Алтайский край не будет лишь "сырьевым придатком для других регионов России", указывает Айсин.

Слайд презентации с конференции/ Фото: скриншот трансляции конференции на Rutube

В целом, сказал он, Алтайскому краю необходимо развивать сельское хозяйство, туризм, презентовать регион как креативный и медиахаб, создавать места для передовой и цифровой экономики, а также теснее взаимодействовать с соседними регионами.

Напомним, что на конференции выступил и известный арабский урбанист, архитектор и дизайнер, автор масштабных проектов Бахараш Багериан. Он выделил достоинства и недостатки Барнаула, а также рассказал, как краевой столице стать одним из лучших городов мира.

Глава региона Вячеслав Франк, выступая на конференции, отметил, что в недалеком будущем Барнаул способен стать одним из наиболее комфортных городов Сибири и получить статус города-миллионника. А вице-президент Газпромбанка Юрий Акиньшин предложил построить в Барнауле частный город по примеру Доброграда.