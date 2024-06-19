Вице-президент Газпромбанка предложил построить в Барнауле частный город
По словам Юрия Акиньшина, Газпромбанк сможет профинансировать такой проект
19 июня 2024, 06:15, ИА Амител
Вице-президент Газпромбанка Юрий Акиньшин предложил построить в Барнауле частный город по примеру Доброграда. Газпромбанк сможет финансировать такой проект, рассказал он на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей".
По мнению Акиньшина, новые частные города в России так или иначе появятся, и это одна из успешных практик, которую можно реализовать и на Алтае.
"Давайте построим красивый частный город. Газпромбанк зайдет и будет финансировать этот проект. Сам Барнаул и Алтай – это точка роста, жемчужина России, всего мира, и нам надо расти. На Алтае живут особенные люди, и через этих людей, через их силу можно решить все", – сказал он.
Вице-президент Газпромбанка напомнил, что в России уже сделали один частный город – Доброград во Владимирской области. По его словам, добираться туда "не быстро", так как он находится в 400 км от Москвы, и "дороги перегружены", однако этот урбанистический проект хорошо развивается, "людям нравится там жить, и никто не торопится ехать в Москву", отметил он.
Напомним, что на конференции выступал и арабский урбанист, архитектор и дизайнер Бахараш Багериан. Он рассказал, какие достоинства и недостатки есть у Барнаула и можно ли сделать краевую столицу одним из самых красивых городов мира.
06:38:56 19-06-2024
А почену "нет"? Я только "ЗА"!
07:06:54 19-06-2024
А почему в Барнауле? Можно где-то рядом? В чистом поле,с нуля?!
А по сути-все они толи перегрелись за последнее время,толи дурь забористая подъехала? Прямо фонтанируют космическими прожектами.
07:12:18 19-06-2024
Для масквичей?
07:14:18 19-06-2024
Пущай фонтанируют,но рельсы не трогают.
07:48:12 19-06-2024
А почто не на Рублёвке?
08:10:06 19-06-2024
У Грефа частный Алтай. У этого частный Барнаул. Не поровну , но по честному поделили...
08:41:07 19-06-2024
В красноярском крае бывший милиционер строил уже город солнца!? Разогнали всех под чистую...
09:21:29 19-06-2024
Что ты употребляешь? Отсыпь
09:23:44 19-06-2024
Да-да. Между Панкрушихой и Кривым хорошая локация для такого города. Главное, никто точно беспокоить не будет, кроме комаров
09:30:36 19-06-2024
Ну все, Барнаулу окончательно хана. Что бы этим капиталистам тут заработать под предлогом "красивого города", причём не уточняя для кого именно красивого, нас всех подвинут. Вот увидите.
10:08:20 19-06-2024
Частный город — это максимально автономный город, в котором управление берет на себя крупная частная компания (управляющая компания). Такой город легитимный и полностью подчиняется федеральным законам РФ, но вводит дополнительные правила, чтобы поддерживать на его территории порядок и высокий уровень комфорта проживания, не свойственный государственным городам. ((( Это примерно как отгородить ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ С КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ городок , чтоб из города через забор не могли перепрыгнуть и чтоб не мешали жить нормальным людям за этим забором . ))) Они не нужны людям с особенными у себя правилами .
10:10:03 19-06-2024
Эх! Сколько блестящих умов, аля Остап Бендер, нью Васюки)
10:14:10 19-06-2024
Если из частного города кто-то попытается выпрыгнуть , таких отстреливать надо будет .
10:21:12 19-06-2024
Газпромбанку доверия никакого уже , рас там такие кадры с такими идеями , ненадёжный банк . Креатив в делах вредно .
10:26:53 19-06-2024
Гость (10:21:12 19-06-2024) Газпромбанку доверия никакого уже , рас там такие кадры с та... там еще и Игорь Волобуев работал вице-президентом. та еще конторка.
11:46:25 19-06-2024
Им надо ехать жить в ЗОНУ-51 в Соединённых Штатах Америки , там отдельные правила свои в ЗОНЕ-51 , они там в ЗОНЕ-51 подчинены Государственному законодательству . В подземном городе могут быть особенные правила , там они тоже подчинены Государственному законодательству . Такое может быть только в каком-то военном городке или в поселениях где проводятся научные эксперименты . ( Выход из города ЗАПРЕЩЁН , связь с внешним миром ЗАПРЕЩЕНА . Только с такими целями где-то делают такие городки . )
11:51:56 19-06-2024
Гость (11:46:25 19-06-2024) Им надо ехать жить в ЗОНУ-51 в Соединённых Штатах Америки , ... Это надо им где-то в тайге делать город , чтоб на поверхности было строение замаскированное на полянке под сортир (туалет) , в который все заходят и никто из него не выходит ( на лифте в подземелье спускаются , люк сверху задвигается и внешне выглядит как дырка в туалете обычном ) .
12:04:13 19-06-2024
Господа, оставьте в покое оба Алтая, для большинства местных жителей вы ничего доброго предложить не можете, тому пример - освоение Горного, который стал проходным двором, утратил свою самобытность и уникальность, ту хрупкость, которую так ценят коренные алтайцы, потому как для вас это просто очередной экономический проект, не более, вы, кроме прибыли, ничего не чувствуете.
15:12:56 19-06-2024
Гость (12:04:13 19-06-2024) Господа, оставьте в покое оба Алтая, для большинства местных... Скорей всего не знают как быть с придурками в Доброграде , вот и тему нам подсунули про них . Нечто хотите чтоб у вас такие же придурки рядом с городом жили с особенными у себя правилами ? Там в Москве не знают как от них избавиться .
10:40:48 20-06-2024
На правом берегу вполне можно построить частный город с каналами и красивыми домами яхтклубами своим речным частным портом и офисами. Этот частный город обьединит новоалтайск и барнаул в один огромный город
18:18:24 20-06-2024
Гость (10:40:48 20-06-2024) На правом берегу вполне можно построить частный город с кана... С какой целью особенные правила , объясните пожалуйста . Неужели недостаточно одинаковых как у всех правил ?