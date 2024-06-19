Вице-президент Газпромбанка предложил построить в Барнауле частный город

По словам Юрия Акиньшина, Газпромбанк сможет профинансировать такой проект

19 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Юрий Акиньшин (справа) на конференции / Фото: amic.ru

Вице-президент Газпромбанка Юрий Акиньшин предложил построить в Барнауле частный город по примеру Доброграда. Газпромбанк сможет финансировать такой проект, рассказал он на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей".

По мнению Акиньшина, новые частные города в России так или иначе появятся, и это одна из успешных практик, которую можно реализовать и на Алтае.

"Давайте построим красивый частный город. Газпромбанк зайдет и будет финансировать этот проект. Сам Барнаул и Алтай – это точка роста, жемчужина России, всего мира, и нам надо расти. На Алтае живут особенные люди, и через этих людей, через их силу можно решить все", – сказал он.

Вице-президент Газпромбанка напомнил, что в России уже сделали один частный город – Доброград во Владимирской области. По его словам, добираться туда "не быстро", так как он находится в 400 км от Москвы, и "дороги перегружены", однако этот урбанистический проект хорошо развивается, "людям нравится там жить, и никто не торопится ехать в Москву", отметил он.

Напомним, что на конференции выступал и арабский урбанист, архитектор и дизайнер Бахараш Багериан. Он рассказал, какие достоинства и недостатки есть у Барнаула и можно ли сделать краевую столицу одним из самых красивых городов мира.