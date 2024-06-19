НОВОСТИОбщество

Глава Барнаула рассказал, когда Барнаул может стать городом-миллионником

По словам Вячеслава Франка, для роста численности населения нужно развивать территории и увеличивать трудовую и образовательную миграцию

19 июня 2024, 07:20, ИА Амител

Мэр Вячеслав Франк / Фото: amic.ru
Мэр Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

В недалеком будущем Барнаул способен стать одним из наиболее комфортных городов Сибири и получить статус города-миллионника. Но для этого нужно развивать городские территории и увеличивать трудовую и образовательную миграцию. Об этом рассказал мэр Барнаула Вячеслав Франк на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей" 14 июня 2024 года.

"Для дальнейшего развития нужна модернизация экономической базы города. Необходимо создание промышленных технопарков, резидентами которых могут стать не только местные предприятия, но и бизнес-субъекты из других регионов России и дружественных государств. Трансформация экономики предполагает выход на рынок цифровых разработок. Дальнейшим развитием цифровой индустрии может стать строительство IT-парка. Началом развития делового туризма может стать создание современной площадки международного уровня на территории города", – отметил Вячеслав Франк.

О вероятности для Барнаула стать городом-миллионником говорил и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко. По его словам, для этого необходимо остановить отток населения из города и привлекать молодежь из сел.

"Мы перед совещанием спорили: может, миллион есть уже в городе Барнауле. Кто его считал, да? Но в Алтайском крае сейчас тяжелая демографическая ситуация, идет очень большой отток населения, и в этом наша главная проблема. Нам надо сделать все для того, чтобы город Барнаул стал хабом, который бы впитывал всю молодежь, которая хочет переехать из сельской местности, но при этом из Алтайского края не переезжала", – отметил Романенко.

Напомним, что на конференции выступал и известный арабский урбанист, архитектор и дизайнер Бахараш Багериан. В разговоре с журналистами он выделил достоинства и недостатки Барнаула, а также пояснил, что нужно для того, чтобы краевая столица стала одним из лучших городов мира.

Барнаул Вячеслав Франк Александр Романенко население Демография

Комментарии 17

Avatar Picture
александр

07:28:03 19-06-2024

Не в этом тысячелетии!

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:38:19 19-06-2024

Не может. Молодежи валить отсюда надо. Тут ловить нечего.

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:40:37 19-06-2024

Несколько дней назад писали,что миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти в три раза. С такими зарплатами и с такими ценами на жильё это неудивительно))) Самое обидное,что уезжают высококлассные специалисты.

  45 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:48:03 19-06-2024

резидентами которых могут стать не только местные предприятия, бизнес-субъекты из других регионов России и дружественных государств. Чем больше их здесь, тем меньше остается населения местного.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:56 19-06-2024

Да какие цифровые индустрии, вы дороги расширить не можете, дома в центре втыкают без парковок, Ядринцева раком уже какой год, про Челюскинцев вообще молчу. А они там цифровую индустрию развивать хотят.

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:04 19-06-2024

Можно еще порассуждать, может ли Барнаул остаться городом

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

08:00:08 19-06-2024

По-моему, впору задуматься, как жить, когда Барнаул станет городом-стотысячником...

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:49 19-06-2024

С лимитой и басмачами уже и сейчас за полтора ляма.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

08:13:05 19-06-2024

Напоминает Остапа Бендера и Нью-васюки

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:20:11 19-06-2024

Можно ещё в прошлое вернуться на весь городской бюджет накупить долларов по 15 рублей
Потом вернуться обратно и построить Диснейленд

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:35 19-06-2024

Не может. Благодаря запредельным повышениям цен за ЖКУ, максимальным налогам на транспорт и подобным маркерам.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:26 19-06-2024

Главное, чтобы Барнаул не превратился в "заштатный" город, куда будет прилетать программист из Питера или из Сербии, чтобы похоронить кого-то из родителей или продать бабушкин дом

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:13 19-06-2024

Гость (09:00:26 19-06-2024) Главное, чтобы Барнаул не превратился в "заштатный" город, к... Дык уже, так и ездят:((!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:56 19-06-2024

«Мы перед совещанием спорили: может, миллион есть уже в городе Барнауле. Кто его считал, да?»
Перед каждым НГ точно есть миллион. Весь край тут тусит 10 дней

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:25 19-06-2024

Рассуждения в курилке "а если бы у бабушки ....", не может, с вами не может. Возможно только если столицу перенесут в Новосибирск, но этот рост уже от вас не будет зависеть.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:47:39 19-06-2024

"Лучше меньше, да лучше"
Статья «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Правда» 4 марта 1923 года в № 49.
как в воду глядел.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

19:17:56 19-06-2024

«Мы перед совещанием спорили: может, миллион есть уже в городе Барнауле. Кто его считал, да?»
Вот это странно читать. То есть данные Росстата и всех переписей за последние 10-15 лет они просто не смотрят? Или не верят? Или не в курсе, что вообще происходит с рынком труда и с трендами молодежи?
Во всей Сибири (кроме Красноярска, Нска, да Тюмени) отток населения колоссальный. В том числе и в эти города/области

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Испанцы выиграли Евро-2024
19 часов назад  5

Все новости

Новости партнеров