Глава Барнаула рассказал, когда Барнаул может стать городом-миллионником
По словам Вячеслава Франка, для роста численности населения нужно развивать территории и увеличивать трудовую и образовательную миграцию
19 июня 2024, 07:20, ИА Амител
В недалеком будущем Барнаул способен стать одним из наиболее комфортных городов Сибири и получить статус города-миллионника. Но для этого нужно развивать городские территории и увеличивать трудовую и образовательную миграцию. Об этом рассказал мэр Барнаула Вячеслав Франк на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей" 14 июня 2024 года.
"Для дальнейшего развития нужна модернизация экономической базы города. Необходимо создание промышленных технопарков, резидентами которых могут стать не только местные предприятия, но и бизнес-субъекты из других регионов России и дружественных государств. Трансформация экономики предполагает выход на рынок цифровых разработок. Дальнейшим развитием цифровой индустрии может стать строительство IT-парка. Началом развития делового туризма может стать создание современной площадки международного уровня на территории города", – отметил Вячеслав Франк.
О вероятности для Барнаула стать городом-миллионником говорил и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко. По его словам, для этого необходимо остановить отток населения из города и привлекать молодежь из сел.
"Мы перед совещанием спорили: может, миллион есть уже в городе Барнауле. Кто его считал, да? Но в Алтайском крае сейчас тяжелая демографическая ситуация, идет очень большой отток населения, и в этом наша главная проблема. Нам надо сделать все для того, чтобы город Барнаул стал хабом, который бы впитывал всю молодежь, которая хочет переехать из сельской местности, но при этом из Алтайского края не переезжала", – отметил Романенко.
Напомним, что на конференции выступал и известный арабский урбанист, архитектор и дизайнер Бахараш Багериан. В разговоре с журналистами он выделил достоинства и недостатки Барнаула, а также пояснил, что нужно для того, чтобы краевая столица стала одним из лучших городов мира.
07:28:03 19-06-2024
Не в этом тысячелетии!
07:38:19 19-06-2024
Не может. Молодежи валить отсюда надо. Тут ловить нечего.
07:40:37 19-06-2024
Несколько дней назад писали,что миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти в три раза. С такими зарплатами и с такими ценами на жильё это неудивительно))) Самое обидное,что уезжают высококлассные специалисты.
07:48:03 19-06-2024
резидентами которых могут стать не только местные предприятия, бизнес-субъекты из других регионов России и дружественных государств. Чем больше их здесь, тем меньше остается населения местного.
07:49:56 19-06-2024
Да какие цифровые индустрии, вы дороги расширить не можете, дома в центре втыкают без парковок, Ядринцева раком уже какой год, про Челюскинцев вообще молчу. А они там цифровую индустрию развивать хотят.
08:00:04 19-06-2024
Можно еще порассуждать, может ли Барнаул остаться городом
08:00:08 19-06-2024
По-моему, впору задуматься, как жить, когда Барнаул станет городом-стотысячником...
08:02:49 19-06-2024
С лимитой и басмачами уже и сейчас за полтора ляма.
08:13:05 19-06-2024
Напоминает Остапа Бендера и Нью-васюки
08:20:11 19-06-2024
Можно ещё в прошлое вернуться на весь городской бюджет накупить долларов по 15 рублей
Потом вернуться обратно и построить Диснейленд
08:46:35 19-06-2024
Не может. Благодаря запредельным повышениям цен за ЖКУ, максимальным налогам на транспорт и подобным маркерам.
09:00:26 19-06-2024
Главное, чтобы Барнаул не превратился в "заштатный" город, куда будет прилетать программист из Питера или из Сербии, чтобы похоронить кого-то из родителей или продать бабушкин дом
11:06:13 19-06-2024
Гость (09:00:26 19-06-2024) Главное, чтобы Барнаул не превратился в "заштатный" город, к... Дык уже, так и ездят:((!
09:10:56 19-06-2024
«Мы перед совещанием спорили: может, миллион есть уже в городе Барнауле. Кто его считал, да?»
Перед каждым НГ точно есть миллион. Весь край тут тусит 10 дней
09:28:25 19-06-2024
Рассуждения в курилке "а если бы у бабушки ....", не может, с вами не может. Возможно только если столицу перенесут в Новосибирск, но этот рост уже от вас не будет зависеть.
13:47:39 19-06-2024
"Лучше меньше, да лучше"
Статья «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Правда» 4 марта 1923 года в № 49.
как в воду глядел.
19:17:56 19-06-2024
«Мы перед совещанием спорили: может, миллион есть уже в городе Барнауле. Кто его считал, да?»
Вот это странно читать. То есть данные Росстата и всех переписей за последние 10-15 лет они просто не смотрят? Или не верят? Или не в курсе, что вообще происходит с рынком труда и с трендами молодежи?
Во всей Сибири (кроме Красноярска, Нска, да Тюмени) отток населения колоссальный. В том числе и в эти города/области