Глава Барнаула рассказал, когда Барнаул может стать городом-миллионником

По словам Вячеслава Франка, для роста численности населения нужно развивать территории и увеличивать трудовую и образовательную миграцию

19 июня 2024, 07:20, ИА Амител

Мэр Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

В недалеком будущем Барнаул способен стать одним из наиболее комфортных городов Сибири и получить статус города-миллионника. Но для этого нужно развивать городские территории и увеличивать трудовую и образовательную миграцию. Об этом рассказал мэр Барнаула Вячеслав Франк на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей" 14 июня 2024 года.

"Для дальнейшего развития нужна модернизация экономической базы города. Необходимо создание промышленных технопарков, резидентами которых могут стать не только местные предприятия, но и бизнес-субъекты из других регионов России и дружественных государств. Трансформация экономики предполагает выход на рынок цифровых разработок. Дальнейшим развитием цифровой индустрии может стать строительство IT-парка. Началом развития делового туризма может стать создание современной площадки международного уровня на территории города", – отметил Вячеслав Франк.

О вероятности для Барнаула стать городом-миллионником говорил и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко. По его словам, для этого необходимо остановить отток населения из города и привлекать молодежь из сел.

"Мы перед совещанием спорили: может, миллион есть уже в городе Барнауле. Кто его считал, да? Но в Алтайском крае сейчас тяжелая демографическая ситуация, идет очень большой отток населения, и в этом наша главная проблема. Нам надо сделать все для того, чтобы город Барнаул стал хабом, который бы впитывал всю молодежь, которая хочет переехать из сельской местности, но при этом из Алтайского края не переезжала", – отметил Романенко.

Напомним, что на конференции выступал и известный арабский урбанист, архитектор и дизайнер Бахараш Багериан. В разговоре с журналистами он выделил достоинства и недостатки Барнаула, а также пояснил, что нужно для того, чтобы краевая столица стала одним из лучших городов мира.