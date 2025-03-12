Люди в это время года становятся более легкомысленными и могут наделать ошибок

12 марта 2025, 13:27, ИА Амител

Любовь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Весной пробуждаются дремавшие зимой чувства, вырабатывается гормон счастья и хочется внимания противоположного пола, рассказала психолог психологического центра "PSY-контакт" АлтГУ Юлия Воронцова.

Специалист отметила, что весна всегда была символом начала новой жизни. Именно в это время года остро хочется жить, творить и, конечно, любить.

"Вместе с природой мы словно просыпаемся, в нас пробуждаются дремавшие зимой чувства, мы смотрим на все будто новыми глазами. Световой день становится длиннее, под воздействием солнца и витамина Д у нас вырабатывается гормон счастья серотонин. Так заложено природой: нам хочется внимания противоположного пола, хочется что-то в себе изменить, стать еще привлекательнее. Все это дает невероятный душевный подъем", – пояснила Воронцова.

Однако у этого состояния есть и обратная сторона: мы становимся более легкомысленными и можем наделать ошибок, совершая необдуманные поступки под воздействием гормонов. Поэтому иногда лучше хорошо подумать.

Одинокие люди весной могут испытывать эмоциональный спад, наблюдая, как все вокруг влюбляются и заводят новые отношения.

"У некоторых людей могут обостряться симптомы сезонной депрессии и тревоги: весной наблюдается рост ожидания социальных активностей и это может привести к стрессу у тех, кто не готов к изменениям и испытывает одиночество. Из-за накопленной за зиму усталости и недостатка солнечного света весной эмоции и ощущения могут обостряться, что влияет на психоэмоциональное состояние", – указала психолог.

Ранее завкафедрой клинической психологии института гуманитарных наук АлтГУ Анна Кузьмина рассказала amic.ru, как победить весеннюю хандру.