Алтайский психолог объяснила, почему весной хочется любви
Люди в это время года становятся более легкомысленными и могут наделать ошибок
12 марта 2025, 13:27, ИА Амител
Весной пробуждаются дремавшие зимой чувства, вырабатывается гормон счастья и хочется внимания противоположного пола, рассказала психолог психологического центра "PSY-контакт" АлтГУ Юлия Воронцова.
Специалист отметила, что весна всегда была символом начала новой жизни. Именно в это время года остро хочется жить, творить и, конечно, любить.
"Вместе с природой мы словно просыпаемся, в нас пробуждаются дремавшие зимой чувства, мы смотрим на все будто новыми глазами. Световой день становится длиннее, под воздействием солнца и витамина Д у нас вырабатывается гормон счастья серотонин. Так заложено природой: нам хочется внимания противоположного пола, хочется что-то в себе изменить, стать еще привлекательнее. Все это дает невероятный душевный подъем", – пояснила Воронцова.
Однако у этого состояния есть и обратная сторона: мы становимся более легкомысленными и можем наделать ошибок, совершая необдуманные поступки под воздействием гормонов. Поэтому иногда лучше хорошо подумать.
Одинокие люди весной могут испытывать эмоциональный спад, наблюдая, как все вокруг влюбляются и заводят новые отношения.
"У некоторых людей могут обостряться симптомы сезонной депрессии и тревоги: весной наблюдается рост ожидания социальных активностей и это может привести к стрессу у тех, кто не готов к изменениям и испытывает одиночество. Из-за накопленной за зиму усталости и недостатка солнечного света весной эмоции и ощущения могут обостряться, что влияет на психоэмоциональное состояние", – указала психолог.
Ранее завкафедрой клинической психологии института гуманитарных наук АлтГУ Анна Кузьмина рассказала amic.ru, как победить весеннюю хандру.
13:29:50 12-03-2025
химия.
гармоны.
люди, не будьте жывотными - любитесь круглый год!
РТИ поможет тем кто не может!
13:44:19 12-03-2025
Musik (13:29:50 12-03-2025) химия.гармоны.люди, не будьте жывотными - любитесь к... Себе помоги! С правописанием.
13:47:57 12-03-2025
Гость (13:44:19 12-03-2025) Себе помоги! С правописанием.... ок. а вам желаю чтобы РТИ изделие выдал неполированное.
14:32:59 12-03-2025
Musik (13:47:57 12-03-2025) ок. а вам желаю чтобы РТИ изделие выдал неполированное.... А вам уже ничего не поможет. Отсутствие мозга ничем не исправишь.
14:04:56 12-03-2025
Musik (13:29:50 12-03-2025) химия.гармоны.люди, не будьте жывотными - любитесь к... Тоже непонятно, почему биохимию психолог берется объяснять.
13:32:54 12-03-2025
Если хочется только весной, это ненормально.
15:17:05 12-03-2025
Быстрый тест для мужчин: если утром наблюдается стояк, то он здоров.