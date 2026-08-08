Ан-2 не запустить без США. Санкции сорвали создание авиарейса Новосибирск — Белокуриха

Создание нового самолета идет с задержками

08 августа 2026, 18:20, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Проект по организации авиамаршрутов малой авиации между Новосибирском и Белокурихой не удалось реализовать: он оказался под угрозой срыва из‑за прекращения работ по ремоторизации самолета Ан‑2, сообщает РБК‑Новосибирск.

Изначально планировалось модернизировать воздушные суда: обновить их за счет установки американских турбовинтовых двигателей Honeywell и замены авионики, чтобы восстановить летную годность машин. Кроме того, в перспективе рассматривалась возможность лицензионного производства моторов этой компании. Однако из‑за введенных против России санкций поставки и лицензии стали недоступны.

Об этом рассказал председатель межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников. По его словам, сегодня полеты в сегменте малой авиации фактически невозможны — прежде всего из‑за нехватки подходящих воздушных судов. Ан‑2, который служил базовой машиной, сильно устарел.

Гусельников отметил, что в нынешних условиях ремоторизация Ан‑2 утратила актуальность. Власти приняли решение сосредоточиться на разработке нового образца воздушного судна, однако сроки его появления постоянно сдвигаются.