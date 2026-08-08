Ан-2 не запустить без США. Санкции сорвали создание авиарейса Новосибирск — Белокуриха
Создание нового самолета идет с задержками
08 августа 2026, 18:20, ИА Амител
Проект по организации авиамаршрутов малой авиации между Новосибирском и Белокурихой не удалось реализовать: он оказался под угрозой срыва из‑за прекращения работ по ремоторизации самолета Ан‑2, сообщает РБК‑Новосибирск.
Изначально планировалось модернизировать воздушные суда: обновить их за счет установки американских турбовинтовых двигателей Honeywell и замены авионики, чтобы восстановить летную годность машин. Кроме того, в перспективе рассматривалась возможность лицензионного производства моторов этой компании. Однако из‑за введенных против России санкций поставки и лицензии стали недоступны.
Об этом рассказал председатель межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников. По его словам, сегодня полеты в сегменте малой авиации фактически невозможны — прежде всего из‑за нехватки подходящих воздушных судов. Ан‑2, который служил базовой машиной, сильно устарел.
Гусельников отметил, что в нынешних условиях ремоторизация Ан‑2 утратила актуальность. Власти приняли решение сосредоточиться на разработке нового образца воздушного судна, однако сроки его появления постоянно сдвигаются.
18:27:16 08-08-2026
политика, последних 30 лет - нам ничего не нужно, все купим за доллары.
09:19:59 09-08-2026
Трагати (18:27:16 08-08-2026) политика, последних 30 лет - нам ничего не нужно, все купим...
Последних 35-ти лет.
19:14:40 08-08-2026
А до Барнаула что летает из НСК? Их разве нельзя запустить дальше?
09:18:59 09-08-2026
Гость (19:14:40 08-08-2026) А до Барнаула что летает из НСК? Их разве нельзя запустить д...
Embraer 170. Как он по-вашему должен в Белокурихе садиться и взлетать? В Бийске смог бы.
19:26:59 08-08-2026
На кукурузнике что ли собрались летать? Совсем чокнулись! Дирижабли еще надуйте!
19:41:18 08-08-2026
А деньги потратили?
09:22:09 09-08-2026
Вежливый Человек (19:41:18 08-08-2026) А деньги потратили?...
Естественно. И доклады об удачно продвигающемся импортозамещении были.
19:49:11 08-08-2026
АН-2 стал американской машиной, без пендосов теперь никуда... Колониальная Россия и продажная элитка...
09:25:46 09-08-2026
Гость (19:49:11 08-08-2026) АН-2 стал американской машиной, без пендосов теперь никуда.....
Удивительно, что такое ещё можно говорить и писать "не удалось реализовать: он оказался под угрозой срыва из‑за прекращения работ по ремоторизации самолета Ан‑2.Изначально планировалось модернизировать воздушные суда: обновить их за счет установки американских турбовинтовых двигателей Honeywell и замены авионики, чтобы восстановить летную годность машин. Кроме того, в перспективе рассматривалась возможность лицензионного производства моторов этой компании. Однако из‑за введенных против России санкций поставки и лицензии стали недоступны".
20:35:03 08-08-2026
Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина выступил с инициативой восстановления парка самолётов Ан-2, находящихся на хранении, для поддержки авиасообщения в труднодоступных и удалённых регионах. По оценке СибНИА, в России может насчитываться до 700 таких машин, при этом значительная часть из них сохраняет техническую пригодность к эксплуатации. Об этом сообщает «Коммерсант».
Для Ан-2 применяется практика продления назначенного ресурса и срока службы по результатам технического обслуживания. Решения принимаются в рамках процедур поддержания лётной годности с учётом фактического состояния конструкции. По данным СибНИА, в 2024 году лётную годность удалось восстановить у 16 из 51 самолёта, находившихся на хранении и ранее рассматривавшихся к утилизации.
20:49:08 08-08-2026
4 Ая экономика мира …. Ек макарек… ничего не можем — то америкосы виноваты то европейцы то Гваделупа то пингвины с Антарктиды.
09:28:02 09-08-2026
Гость (20:49:08 08-08-2026) 4 Ая экономика мира …. Ек макарек… ничего не можем — то амер...
И заметьте, это не новые и современные технологии, а те что делали наши деды и прадеды.
21:00:05 08-08-2026
А при союзе,который кроме галош не чего не выпускал,на таких маршрутах летал як-40 и не какие санкции на полеты не влияли
22:04:06 08-08-2026
Чушь собачья!!!!!!!
22:57:15 08-08-2026
Довели страну до маразма
00:17:09 09-08-2026
Кони, люди, все смешалось
13:59:55 09-08-2026
Советы все чето строили ,развивали , инжинеров наштамповали толпы , зачем? Можно же все купить , ведь есть кап рынок !
08:15:08 10-08-2026
А разве не про этот самолет на днях новость была, что якобы полностью Российский...а тут вон оно как , двигатели папуасовские...
13:02:47 10-08-2026
Позорище!!! Наши самолеты не будут летать из-за отсутствия американский двигателей... мама дорогая...
Это как родной автомобиль "москвич" , собранный в Китае. И вообще, надо было всяким чубайсам денег ещё больше выделять, они последнее бы сперли и вывезли при попустительстве и поддержке наших правительства и госдумы.
13:28:00 10-08-2026
Интересно,что двигатель для Ан-2 создали ещё до войны,по моему ещё в 1938 году.И самолётов этих была тьма в советское время.А сейчас авиационный завод не в состоянии произвести что то подобное.Была информация про уральский завод,что там где то пытаются сделать замену этому самолёту,но пока что то не слыхать об этом.Вот вам и политика разных инноваций,рывков,скачков.Угробили промышленность,извели инженеров и вот такой результат.Кроме болтовни не на что не способны.
14:27:14 10-08-2026
Анемподист (13:28:00 10-08-2026) А сейчас авиационный завод не в состоянии произвести что то подобное.... Сейчас хотят более модный двигатель в него вкорячить, современный. Только сделать его на потоке не могут. Не могём.