В Белокурихе хотят запустить первое в России беспилотное аэротакси для туристов
Стоимость одного полета из аэропорта до отеля на квадрокоптере может составить 10–20 тысяч рублей с человека
14 января 2026, 15:45, ИА Амител
В ближайшие годы на Алтае может появиться принципиально новый вид транспорта для туристов – беспилотное аэротакси. Проект с пассажирскими квадрокоптерами намерен реализовать холдинг "Жилищная инициатива" под руководством Юрия Гатилова. Информация опубликована на сайте Фонда развития Большой Белокурихи.
Суть замысла – организовать быстрые и комфортные перевозки состоятельных отдыхающих из аэропортов Барнаула и Горно‑Алтайска прямо к премиальным отелям в Белокурихе. Для этого на крыше одного из строящихся корпусов курортного комплекса планируется оборудовать две посадочные площадки для аэротакси.
По мнению инициаторов, малая авиация способна решить сразу несколько проблем. Например, сократить время в пути. Если на автомобиле от аэропорта Горно‑Алтайска до Белокурихи ехать около часа (свыше 100 км по горным серпантинам), то на квадрокоптере или вертолете – всего 20 минут, а путь из Барнаула займет порядка 60 минут.
Инициатива также поможет разгрузить автомобильные трассы, особенно в высокий сезон, и повысить привлекательность курорта для VIP‑туристов, для которых экономия времени – ключевой фактор.
Юрий Гатилов подчеркнул, что потребность в таких маршрутах давно назрела. По его оценке, стоимость одного полета могла бы составить 10–20 тысяч рублей с человека – сумма, вполне посильная для целевой аудитории курорта. Кроме того, развитие малой авиации открыло бы возможности для новых экскурсионных маршрутов и трансфера между локациями региона.
«Ряд факторов создают благоприятный фон для проекта, например, у ряда крупных курортных комплексов Белокурихи есть собственные вертолетные площадки. Кроме того, недавно аэропортовый комплекс в Белокурихе приобрел холдинг "Новапорт", что может дополнительно стимулировать развитие местных авиаперевозок. Также наблюдается растущий спрос на премиальный туризм и нестандартные форматы логистики», – говорится в публикации.
Пока проект находится на стадии планирования, однако его авторы уверены, что при грамотной организации беспилотные пассажирские перевозки способны стать визитной карточкой региона и задать новый стандарт комфорта для гостей Алтая.
16:20:03 14-01-2026
Почему то сразу вспомнился дрон почты россии, который отважно врезался в здание при полёте.
10:26:17 15-01-2026
Гость (16:20:03 14-01-2026) Почему то сразу вспомнился дрон почты россии, который отважн... Гатилов сам всё опробует. Если вариант как с почтой, то судьба!
18:34:27 14-01-2026
Статья про квадрики, а на фото обычный вертолет.
21:51:33 14-01-2026
Тогда надо переименовать в Нью-Васюки.
19:24:34 15-01-2026
Я и в пилотный бы не сел )))
07:15:06 16-01-2026
Минус еще пара олигархов .В Белокурихе частный самолет уже падал в мороз -35.