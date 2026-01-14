В Белокурихе хотят запустить первое в России беспилотное аэротакси для туристов

Стоимость одного полета из аэропорта до отеля на квадрокоптере может составить 10–20 тысяч рублей с человека

14 января 2026, 15:45, ИА Амител

Беспилотное аэротакси / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В ближайшие годы на Алтае может появиться принципиально новый вид транспорта для туристов – беспилотное аэротакси. Проект с пассажирскими квадрокоптерами намерен реализовать холдинг "Жилищная инициатива" под руководством Юрия Гатилова. Информация опубликована на сайте Фонда развития Большой Белокурихи.

Суть замысла – организовать быстрые и комфортные перевозки состоятельных отдыхающих из аэропортов Барнаула и Горно‑Алтайска прямо к премиальным отелям в Белокурихе. Для этого на крыше одного из строящихся корпусов курортного комплекса планируется оборудовать две посадочные площадки для аэротакси.

По мнению инициаторов, малая авиация способна решить сразу несколько проблем. Например, сократить время в пути. Если на автомобиле от аэропорта Горно‑Алтайска до Белокурихи ехать около часа (свыше 100 км по горным серпантинам), то на квадрокоптере или вертолете – всего 20 минут, а путь из Барнаула займет порядка 60 минут.

Инициатива также поможет разгрузить автомобильные трассы, особенно в высокий сезон, и повысить привлекательность курорта для VIP‑туристов, для которых экономия времени – ключевой фактор.

Юрий Гатилов подчеркнул, что потребность в таких маршрутах давно назрела. По его оценке, стоимость одного полета могла бы составить 10–20 тысяч рублей с человека – сумма, вполне посильная для целевой аудитории курорта. Кроме того, развитие малой авиации открыло бы возможности для новых экскурсионных маршрутов и трансфера между локациями региона.

«Ряд факторов создают благоприятный фон для проекта, например, у ряда крупных курортных комплексов Белокурихи есть собственные вертолетные площадки. Кроме того, недавно аэропортовый комплекс в Белокурихе приобрел холдинг "Новапорт", что может дополнительно стимулировать развитие местных авиаперевозок. Также наблюдается растущий спрос на премиальный туризм и нестандартные форматы логистики», – говорится в публикации.

Пока проект находится на стадии планирования, однако его авторы уверены, что при грамотной организации беспилотные пассажирские перевозки способны стать визитной карточкой региона и задать новый стандарт комфорта для гостей Алтая.

