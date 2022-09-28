Остановку транспорта запретят около двух зданий на проспекте Ленина в Барнауле
Ограничение начнёт действовать с 14 октября
28 сентября 2022, 10:10
Около зданий № 127 и № 129 к. 1 по проспекту Ленина в Барнауле запретят остановку транспорта, сообщает мэрия.
Мера начнёт действовать с 14 октября.
Её вводят для отстоя общественного транспорта на время ремонта моста у Нового рынка.
Ранее amic.ru рассказал, что какие дороги в Барнауле отремонтировали летом-2022, а где работы продолжаются.
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