Автомобиль с чиновниками подорвался на мине в Курской области

Устройство привели в действие дистанционно

03 июля 2026, 15:21, ИА Амител

Последствия взрыва / Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

В центре Рыльска Курской области произошел взрыв — машина с чиновниками подорвалась на мине. Об этом в своем Telegram‑канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате инцидента пострадали несколько сотрудников администрации Рыльского района.

Глава района Владимир Ковальчук получил минно‑взрывную травму и слепые осколочные ранения ног — его госпитализировали в Курскую областную больницу. В больницу также доставили водителя автомобиля, главу управления хозяйственного обслуживания Сергея Беседина. У него диагностированы непроникающее ранение живота и осколочное ранение бедра.

Еще двое пострадавших — начальник управления культуры и специалист отдела гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций — в момент взрыва находились на крыльце здания. Их задела взрывная волна: у обоих выявили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног.

По словам губернатора, взрыв произошел из‑за срабатывания дистанционно активируемого устройства. Сейчас территория оцеплена, на месте работают саперы. Хинштейн призвал жителей быть предельно внимательными, не приближаться к подозрительным предметам и ни в коем случае не трогать их. Он также подчеркнул, что ситуация находится на контроле властей.

Ранее поступала информация о том, что Вооруженные силы Украины сбрасывают мины на Рыльск с беспилотников. Так, 1 июля при разминировании одного из таких устройств погиб взрывотехник Росгвардии, а полицейский получил ранения.