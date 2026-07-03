Автомобиль с чиновниками подорвался на мине в Курской области
Устройство привели в действие дистанционно
03 июля 2026, 15:21, ИА Амител
В центре Рыльска Курской области произошел взрыв — машина с чиновниками подорвалась на мине. Об этом в своем Telegram‑канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В результате инцидента пострадали несколько сотрудников администрации Рыльского района.
Глава района Владимир Ковальчук получил минно‑взрывную травму и слепые осколочные ранения ног — его госпитализировали в Курскую областную больницу. В больницу также доставили водителя автомобиля, главу управления хозяйственного обслуживания Сергея Беседина. У него диагностированы непроникающее ранение живота и осколочное ранение бедра.
Еще двое пострадавших — начальник управления культуры и специалист отдела гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций — в момент взрыва находились на крыльце здания. Их задела взрывная волна: у обоих выявили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног.
По словам губернатора, взрыв произошел из‑за срабатывания дистанционно активируемого устройства. Сейчас территория оцеплена, на месте работают саперы. Хинштейн призвал жителей быть предельно внимательными, не приближаться к подозрительным предметам и ни в коем случае не трогать их. Он также подчеркнул, что ситуация находится на контроле властей.
Ранее поступала информация о том, что Вооруженные силы Украины сбрасывают мины на Рыльск с беспилотников. Так, 1 июля при разминировании одного из таких устройств погиб взрывотехник Росгвардии, а полицейский получил ранения.
16:29:04 03-07-2026
Кто не взрывает врагов того взрывают враги.
20:22:10 03-07-2026
Вежливый Человек (16:29:04 03-07-2026) Кто не взрывает врагов того взрывают враги....
Так это ехать далеко, а у нас бензина нема...
20:31:31 03-07-2026
Как Сталин смог договориться с США и Англией, чтобы вместе Гитлера бить? Может нам по этой схеме как-то?