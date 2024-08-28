Россиянам напомнили о новом штрафе для водителей

За нарушение физлицам придется заплатить до пяти тысяч рублей, а должностным – до 30 тысяч

28 августа 2024, 13:46, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/713542

С 1 сентября 2024 года вступит в силу новый закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Павла Федяева, первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

За нарушение этого закона водителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей, а должностных лиц – на сумму до 30 тысяч рублей.

Инвалидов I группы нельзя будет высаживать из общественного транспорта за неоплату проезда, если они едут без сопровождения или забыли взять с собой социальную карту.