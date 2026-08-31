"Балу Авто" предлагает тяжелую технику TZCO для задач Сибири

Компания реализует машины для строительства, горнодобывающей промышленности, энергетики, инфраструктуры и других отраслей

31 августа 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHbdm5j

Техника TZCO / Фото: "БайкалАвтоТрак"(Официальный дистрибьютор TZCO в России)

Сибирь — регион, где техника работает в условиях повышенных нагрузок. Большие расстояния, масштабные строительные и инфраструктурные проекты требуют от машин надежности, производительности и выносливости. Именно поэтому "Балу Авто" расширяет направление тяжелой техники и представляет новый бренд в своем портфеле — TZCO ("ТЗКО").

Технологии, рассчитанные на серьезные нагрузки

TZCO — технологичный бренд более чем с 70-летней историей в тяжелом машиностроении, собственными инженерными разработками и масштабной производственной базой. Сегодня компания выпускает технику для строительства, горнодобывающей промышленности, энергетики, инфраструктуры и других отраслей. В ассортименте: гусеничные экскаваторы, карьерные самосвалы, фронтальные и вилочные погрузчики, буровые установки и другие машины.

Особое место занимают экскаваторы. В российской линейке представлены модели от компактного класса до тяжелой карьерной техники. Например, TZ210EXD имеет эксплуатационную массу более 22 тонн и ковш объемом 1,1 куб. м, а TZ500EXD — 50 тонн и ковш объемом 3,1 куб. м. Для масштабных карьерных проектов доступны машины значительно большего класса — вплоть до 400-тонных экскаваторов.

Такой модельный ряд позволяет подобрать технику под конкретный производственный процесс.

Интересен для Сибири

Для Сибирского региона актуальны характеристики, лежащие в основе концепции бренда TZCO: производительность, ресурс, технологичность и способность работать с высокой нагрузкой. "Балу Авто" предлагает клиентам не просто отдельную машину, а технологическое решение под масштаб и специфику конкретного проекта.

При этом TZCO развивает не только традиционную дизельную технику, но и электрические машины нового поколения. На выставке CTT Expo 2026 ("СиТиТи Экспро") бренд представил электрический фронтальный погрузчик TZ968HE, а также экскаваторы TZ210EXD и TZ330EXD.

Техника TZCO / Фото: "БайкалАвтоТрак"(Официальный дистрибьютор TZCO в России)

Инструмент для бизнеса

Выбирая тяжелую технику, предприятие инвестирует в собственную производительность. Простой экскаватора или погрузчика — это не только расходы на ремонт, но и сдвиг сроков, снижение продуктивности и дополнительные затраты.

Задача "Балу Авто" — помочь определить необходимый класс техники, подобрать оптимальную модель и конфигурацию, оценить условия эксплуатации и предложить решение, которое будет эффективно работать именно в конкретном проекте. Чем сложнее задача, тем важнее правильный подбор техники.

Технологичность с учетом региональной специфики

Выход TZCO в портфель "Балу Авто" — следующий шаг в развитии направления спецтехники.

"Мы видим в бренде большой потенциал для Сибири: здесь есть масштабные проекты, крупные промышленные предприятия и высокий спрос на производительную технику, способную работать в интенсивном режиме", — пояснили в компании.

И уточнили, что это возможность предложить клиентам Сибирского региона новый уровень выбора. Не просто "какую машину купить", а какая технология поможет выполнить конкретный проект быстрее, эффективнее и с максимальной отдачей от инвестиций.

TZCO в портфеле "Балу Авто" — это:

технологии — современные инженерные и производственные решения;

масштаб — техника для строительства, промышленности и горнодобывающей отрасли;

выбор — широкий модельный ряд под разные задачи;

перспектива — развитие электрических и интеллектуальных решений;

возможности для Сибири — техника для серьезных производственных задач.

"Балу Авто" продолжает расширять ассортимент, чтобы предлагать клиентам не просто спецтехнику, а решения, способные стать частью эффективного производственного процесса.

"Балу Авто"

Адрес: г. Барнаул, ул. 280-летия Барнаула, 18, офис 301, 302

Телефоны: +7-964-086-59-79; +7(3852)-99-59-79

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