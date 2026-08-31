Что решила апелляция по пожарному делу экс-чиновника Салдана и его соседа Бабушкина

Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию по делу о взыскании ущерба после пожара в селе Солнечном

31 августа 2026, 10:15, ИА Амител

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

26 августа Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу предпринимателя Сергея Бабушкина на решение Новоалтайского городского суда по спору с бывшим руководителем Роспотребнадзора Алтайского края Игорем Салданом. Поводом стал пожар, который произошел в марте 2025 года в селе Солнечном Первомайского района. Журналист amic.ru присутствовал на заседании. Истец настаивал: заключение МЧС показывает, что огонь пришел со стороны соседа, и просил назначить повторную пожарно-техническую экспертизу. Сторона ответчика считает, что экспертиза, в которой сделаны прямо противоположные выводы, обоснована, и просила оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Две версии одного пожара

Пожар произошел ночью 16 марта 2025 года на соседних участках в селе Солнечном. По заключению МЧС огонь начался на территории участка Игоря Салдана, после чего перекинулся на баню и хозяйственные постройки Сергея Бабушкина. В результате были повреждены стены, перекрытия, мебель, личные вещи и другие объекты.

Специалисты пожарной лаборатории МЧС пришли к выводу, что очаг возгорания находился в районе летней кухни на участке Салдана. Согласно заключению, причиной могло стать возгорание горючих материалов от искр зольных остатков твердого топлива, вылетевших из мангала.

Однако во время рассмотрения дела была проведена экспертиза. Ее выводы оказались противоположными: специалист указал, что очаг пожара находился уже на участке Бабушкина — в чердачном помещении бани. Суд первой инстанции принял во внимание это заключение и отклонил требования истца о проведении повторной экспертизы. Иск Бабушкина к Салдану суд оставил без удовлетворения.

Истец попросил назначить повторную экспертизу

В апелляции сторона Сергея Бабушкина заявила, что суд недостаточно оценил все доказательства по делу. Главным требованием стало назначение повторной пожарно-технической экспертизы.

Представитель истца указал, что заключение эксперта, положенное в основу решения суда, содержит выводы, которые не подтверждены необходимыми исследованиями.

"Любой вывод эксперта должен быть обоснован прежде всего объективными доказательствами. В экспертном исследовании нет ссылок ни на методику, ни тем более на исходные данные", — заявил представитель истца в суде.

Кроме того, сторона Бабушкина вновь указала на заключение специалистов МЧС, видеозаписи с камер наблюдения и показания свидетелей. По мнению представителей истца, эти материалы указывают на распространение огня со стороны участка Салдана.

В апелляции также отмечалось, что суд не дал достаточной оценки рецензии на судебную экспертизу и показаниям свидетелей, которые участвовали в тушении пожара. Сторона истца предложила провести новое исследование в Сибирском региональном центре судебных экспертиз Министерства юстиции России.

"Мы просим дать возможность услышать мнение другого эксперта относительно причины возникновения пожара. В этой ситуации необходимо назначить повторную экспертизу", — заявил представитель Бабушкина.

Ответчик считает экспертизу полной

Сторона Игоря Салдана выступила против удовлетворения жалобы. Представители ответчика заявили, что экспертиза, проведенная в рамках судебного процесса, является полной и основанной на материалах дела.

По их словам, видеозапись с камеры наблюдения не позволяет однозначно установить место возникновения пожара, поскольку в кадр попадает только часть территории. При этом представители Салдана заявили, что версия о возгорании от мангала не подтверждена доказательствами.

"Люди ходят (на записи камеры наблюдения. — Прим. ред.), но вместе с тем разжигание мангала всегда сопровождается определенными действиями, в том числе приготовлением пищи. В это время на видео не зафиксировано, что разжигался мангал и что на нем готовилась пища", — сказал представитель ответчика.

Сторона Салдана также указала, что эксперт, проводивший судебное исследование, ответил на вопросы суда и подробно объяснил свои выводы.

"Заключение экспертизы, проведенной по делу, является полным, обоснованным и мотивированным", — настаивал представитель ответчика.

Представители ответчика считают решение Новоалтайского суда законным и просили оставить его без изменений.

Решение суда

После рассмотрения доводов сторон судебная коллегия отказала в назначении повторной экспертизы. Суд посчитал, что имеющихся материалов достаточно для рассмотрения дела.

В итоге Алтайский краевой суд оставил решение Новоалтайского городского суда от 10 июня 2026 года без изменений, а апелляционную жалобу Сергея Бабушкина — без удовлетворения.

Решение вступило в силу. При этом сторона Бабушкина заявила о намерении продолжить обжалование и обратиться в кассационную инстанцию.