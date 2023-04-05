Группа The Hatters заменила "Сплин" на афише "Ветра Сибири"

При этом в социальных сетях коллектива нет никаких анонсов о выступлении на фестивале

05 апреля 2023, 16:19, ИА Амител

"Ветер Сибири"

Организаторы "Ветра Сибири" в Новосибирске закрыли "дыру" в афише, которая образовалась после исключения из списка выступающих группы "Сплин".

Вместо отменённой группы на афише появилась питерская группа The Hatters. При этом в социальных сетях музыкального коллектива нет никаких анонсов о выступлении на фестивале.

Напомним, что группа "Сплин" пропала из списка выступающих после жалобы "Союза отцов". Другие участники фестиваля пока ещё остались.

Рок-фестиваль "Ветер Сибири" должен был пройти летом 2022 года в Бийске, однако мероприятие отменили и перенесли на 2023 год. Накануне организаторы сообщили, что фестиваль сменил локацию – пройдёт в Новосибирске.