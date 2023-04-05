Группа The Hatters заменила "Сплин" на афише "Ветра Сибири"
При этом в социальных сетях коллектива нет никаких анонсов о выступлении на фестивале
05 апреля 2023, 16:19, ИА Амител
Организаторы "Ветра Сибири" в Новосибирске закрыли "дыру" в афише, которая образовалась после исключения из списка выступающих группы "Сплин".
Вместо отменённой группы на афише появилась питерская группа The Hatters. При этом в социальных сетях музыкального коллектива нет никаких анонсов о выступлении на фестивале.
Напомним, что группа "Сплин" пропала из списка выступающих после жалобы "Союза отцов". Другие участники фестиваля пока ещё остались.
Рок-фестиваль "Ветер Сибири" должен был пройти летом 2022 года в Бийске, однако мероприятие отменили и перенесли на 2023 год. Накануне организаторы сообщили, что фестиваль сменил локацию – пройдёт в Новосибирске.
16:27:39 05-04-2023
Этот ВИА "Союзу отсиживающихся в тылу отцов" понравился?
10:16:50 06-04-2023
Читатель (16:27:39 05-04-2023)Этот ВИА "Союзу отсиживающихся в тылу отцов" понравился?... намажь трусы кетчупом и слушай Макаревича с Земфирой
11:25:20 06-04-2023
Гость (10:16:50 06-04-2023)Читатель (16:27:39 05-04-2023)Этот ВИА "Союзу отсиживающихся... Земфиру послушаю, хотя бы ее последний концерт в Стамбуле. А Макаревич давно исписался до маразма.
11:27:41 06-04-2023
Гость (10:16:50 06-04-2023) намажь трусы кетчупом и слушай Макаревича с Земфирой... а без кетчупа никак? ну и без макароныча? это обязательные ингредиенты?
12:17:34 06-04-2023
Гость (11:27:41 06-04-2023) а без кетчупа никак? ну и без макароныча? это обязательные и... Это уже на ваше усмотрение. Можете хоть с маринованными помидорами.
17:19:30 05-04-2023
Ну а ВИА Веселые ребята могут заменить Кис-кис.
10:50:45 06-04-2023
супер если так. Хаттерс веселые и прям видно как кайфуют от музыки, в отличие от депрессивного УГ сплинов.