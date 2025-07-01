Барнаул готовится открыть еще один обновленный мост. Фото

Переправа на проезде Ташкентском почти готова

01 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Ташкентский мост в июне 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле реконструкция моста на проезде Ташкентском вышла на финишную прямую. За год специалисты ДСУ №4 возвели опоры моста, смонтировали балки пролетных строений, выполнили выравнивающий слой из бетона и провели гидроизоляцию конструкции. Как сообщает "Толк" со ссылкой на пресс-службу подрядной организации, на объекте сейчас ведётся монтаж тротуарных блоков. Одновременно рабочие занимаются подготовкой подходов к мосту.

После завершения укладки тротуарных блоков подрядчик приступит к устройству защитного слоя из бетона, на который впоследствии будет нанесено асфальтобетонное покрытие. Затем на объекте установят фонари освещения, перильные ограждения и дорожные знаки.

Открыть движение по мосту планируют до осени 2025 года. Хотя ранее, подрядчик должен был закончить строительство дороги до 1 июля 2025 года.​​​​ После ввода объекта в эксплуатацию будет демонтирован временный пешеходный переход.

Напомним, реконструкция аварийного моста началась летом 2024 года. Общая стоимость работ составила более 115 миллионов рублей. Заказчиком выступает комитет по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула. Финансирование осуществлено в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".