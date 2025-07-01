Барнаул готовится открыть еще один обновленный мост. Фото
Переправа на проезде Ташкентском почти готова
01 июля 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле реконструкция моста на проезде Ташкентском вышла на финишную прямую. За год специалисты ДСУ №4 возвели опоры моста, смонтировали балки пролетных строений, выполнили выравнивающий слой из бетона и провели гидроизоляцию конструкции. Как сообщает "Толк" со ссылкой на пресс-службу подрядной организации, на объекте сейчас ведётся монтаж тротуарных блоков. Одновременно рабочие занимаются подготовкой подходов к мосту.
После завершения укладки тротуарных блоков подрядчик приступит к устройству защитного слоя из бетона, на который впоследствии будет нанесено асфальтобетонное покрытие. Затем на объекте установят фонари освещения, перильные ограждения и дорожные знаки.
Открыть движение по мосту планируют до осени 2025 года. Хотя ранее, подрядчик должен был закончить строительство дороги до 1 июля 2025 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет демонтирован временный пешеходный переход.
Напомним, реконструкция аварийного моста началась летом 2024 года. Общая стоимость работ составила более 115 миллионов рублей. Заказчиком выступает комитет по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула. Финансирование осуществлено в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
08:24:51 01-07-2025
Ураа
08:44:02 01-07-2025
Почему не оставить и временный пешеходный переход то? Кому мешает? Помню при ремонте Павловского тракта сделали временный съезд на Малахова, в результате после окончания ремонта съезд стал постоянным, ибо оказался очень удобным.
10:01:46 01-07-2025
Это где? Через какую речушку?
13:37:03 01-07-2025
Гость (10:01:46 01-07-2025) Это где? Через какую речушку?... Бранаулка
10:50:54 01-07-2025
"Это где? Через какую речушку?" - Через Катунь)))
12:30:30 01-07-2025
тепер у нас 3 моста - старый новый и вот это вот.
13:41:15 01-07-2025
Так как Барнаул постоянно заливают залповые дожди, то прирастать ему мостами стало быть. Три уже есть!
20:43:23 17-07-2025
Теперь с горы, с улицы Канатной (от Краевой больницы да от тюрьмы) будем пролетать со свистом на Кутузова, минуя все пробки!)