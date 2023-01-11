Если машина была припаркована, ГИБДД вызывать не нужно. Звоните сразу в полицию

11 января 2023, 08:00, Ирина Киселева

Фото: amic.ru

Погода этой зимой в Алтайском крае не перестаёт удивлять: то снег, то ледяной дождь, то оттепель, то крепкий мороз. Такие перепады грозят серьёзными опасностями, в частности, для автомобиля. Что делать, если на вашу машину с крыши дома рухнула ледяная глыба или сошёл снег, можно ли рассчитывать на компенсацию и как её получить, amic.ru рассказал юрист коллегии адвокатов Алтайского края «Гиппократ» Максим Толкачёв.

Что делать, если на припаркованную машину с крыши дома рухнул снег или сосулька?

Главное, не паниковать, всё плохое уже случилось, и поменять ситуацию невозможно. Но вы вправе рассчитывать на компенсацию, говорит Максим Толкачёв. Чтобы её получить, необходимо выполнить несколько обязательных условий. Во-первых, сообщите в полицию. Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия составят протокол осмотра. В дальнейшем этот документ вам пригодится, если урегулировать спор в досудебном порядке с ответчиком не получится.

Во-вторых, пока полицейские будут в пути, сделайте фотофиксацию происшествия со всех ракурсов.

«На снимках должны быть видны номер дома, название улицы, номерной знак машины. Сфотографируйте все повреждения, причинённые автомобилю, и ни в коем случае не убирайте с него упавший снег или сосульки. Сделайте кадры, на которых будет видна точка падения глыбы и доказательство, что вы не нарушали правила парковки. Если вы оставили машину под специальной оградительной лентой, которую обычно устанавливают на период уборки снега или льда, в компенсации вам точно откажут. Это же касается игнорирования специальных предупреждающих табличек и указателей», — говорит юрист.

Третьим шагом станет поиск свидетелей. Это важно для будущего судебного разбирательства: их пояснения станут дополнительным доказательством по делу. Запишите их ФИО, номера телефонов и адрес проживания. Если помимо вашего автомобиля снежная глыба повредила рядом стоящие машины, будет не лишним разыскать их владельцев. Вместе водители смогут составить коллективную жалобу в суд, рекомендует эксперт.

С кого требовать компенсацию?

Ответственность за случившееся несут те, кто должным образом не очистил крышу или не установил ленты и предупреждающие таблички, объясняет Максим Толкачёв. Но всё зависит от типа здания. Если на машину сошёл снег с крыши многоквартирного дома, тогда виновником будет управляющая компания или ТСЖ.

Если глыба упала с крыши нежилого помещения, за ущерб отвечает его собственник. Найти его можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Сделать это можно в Росреестре или МФЦ.

«Если снег сорвался с балкона определённой квартиры, предъявлять ущерб нужно будет к собственникам этой жилплощади. По закону именно владельцы несут ответственность за состояние карнизов балкона, окон своей квартиры», — объясняет юрист.

Как определить размер ущерба?

Для этого пострадавшему нужно воспользоваться услугами независимого оценщика ущерба. Эксперт определит либо стоимость восстановления, либо размер убытка, если восстановление невозможно. Оплачивать его услуги придётся из собственного кармана.

«Но прежде чем платить за эту услугу, убедитесь, что у оценщика есть необходимая лицензия и высшее образование. В противном случае суд может не принять его заключение», — даёт рекомендации юрист.

Теперь можно подавать в суд?

Можно сразу подавать в суд или попробовать решить вопрос о компенсации ущерба с ответчиком. Для этого необходимо составить претензию, где вы должны подробно изложить все обстоятельства происшествия, а также приложить результаты независимой экспертизы, копии собранных документов и фотографий, рассказывает Максим Толкачёв.

«Также не забудьте указать реквизиты счёта, на который он может перечислить деньги. Отправлять данную претензию лучше всего через почту заказным письмом с уведомлением. Обязательно сохраните чек. Но из своей юридической практики скажу, что вопрос о выплатах компенсаций на этой стадии решается крайне редко. Если ответа на претензию не последовало, следует обратиться в суд», — говорит юрист.

Кстати, помимо причинённого ущерба автомобилю (который определила досудебная экспертиза), с управляющей компании можно потребовать взыскать компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг оценщика, представителя, оформление доверенностей и иные судебные издержки.

«Какими бы ни были заявленные требования о компенсации, её итоговый размер определяет суд. Если он встанет на вашу сторону, нужно дождаться, когда решение вступит в законную силу. Если виновник не выплатил деньги в срок один месяц, вы получаете исполнительный лист и предъявляете его в службу судебных приставов. Они взыщут средства с ответчика в принудительном порядке», — объяснил Максим Толкачёв.