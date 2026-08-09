Барнаульцы смогут бесплатно пройти флюорографию без записи 10 и 11 августа
Для прохождения обследования необходимо взять с собой три документа — паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС
09 августа 2026, 15:36, ИА Амител
Жители и гости Барнаула смогут проверить легкие без предварительной записи. Бесплатное флюорографическое обследование организуют 10 и 11 августа в краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики на улице Ползунова, 23.
Принимать желающих будут с 08:00 до 15:00. С 12:00 до 13:00 в работе предусмотрен обеденный перерыв.
Для прохождения обследования необходимо взять с собой три документа — паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед процедурой посетителям также потребуется оформить в регистратуре согласие на обработку персональных данных.
«Флюорография проводится с целью выявления заболеваний легких на ранних стадиях. В 2026 году с помощью мобильных комплексов центра обследовано свыше 40 тысяч жителей региона», — отметили в организации.
Профилактическое обследование проводится в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
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