В Барнауле дети смогут бесплатно проверить осанку и пройти курс физических упражнений

Профилактическую акцию организует Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики

07 августа 2026, 15:16, ИА Амител

На приеме у врача / Дети / Врачи / Больницы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Детей и подростков в Барнауле приглашают бесплатно проверить состояние здоровья и пройти курс лечебной физкультуры для укрепления осанки. Акцию "Дни здоровой осанки" проведут с 20 августа по 20 сентября для ребят в возрасте от 7 до 16 лет.

Профилактическое мероприятие организует Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Участникам предложат пройти экспресс-анализ состояния здоровья, после чего они смогут посещать занятия ЛФК. Все услуги предоставляются бесплатно в рамках государственных гарантий.

Курс лечебной физкультуры проведет инструктор Татьяна Зайцева, стаж работы которой составляет 26 лет. По словам специалиста, группы сформируют с учетом особенностей здоровья детей и их индивидуальных предпочтений.

"Дни здоровой осанки" пройдут в филиале Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики по адресу: Барнаул, улица Сиреневая, 9, корпус 2.

Занятия будут проводиться с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв на обед — с 12:00 до 12:30. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (3852) 42-70-19. При посещении центра нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.