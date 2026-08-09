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Барнаулец прошел 100 тысяч шагов за сутки и преодолел около 80 километров

На первой половине дистанции мужчина продемонстрировал высокую скорость

09 августа 2026, 14:33, ИА Амител

Трекер Виталия Кузьмина / Фото: "Катунь 24"
Трекер Виталия Кузьмина / Фото: "Катунь 24"

29-летний житель Барнаула Виталий Кузьмин решил проверить предел собственных возможностей и за один день сделал 100 тысяч шагов. На выполнение необычного челленджа ему потребовалось более 20 часов, за это время мужчина преодолел около 80 километров. Об этом он рассказал "Катуни 24".

В путь барнаулец отправился ровно в полночь, выбрав стартовой точкой Мизюлинскую рощу. За время прогулки он успел побывать в разных частях города. Маршрут проходил через Докучаево, парки "Юбилейный" и "Изумрудный", Нагорный парк, Змеиногорский тракт и Ленточный бор. Также Кузьмин прошел по Северо-Власихинской, Солнечной Поляне и Павловскому тракту, добрался до Пивоварского водопада.

Первую половину дистанции мужчина преодолел довольно быстро — на 50 тысяч шагов потребовалось примерно восемь часов. Затем из-за боли в ногах скорость пришлось снизить и чаще делать остановки.

Дополнительным испытанием стала погода. В дороге Кузьмин попал под сильный дождь, после которого около трех часов продолжал маршрут с промокшими ногами.

Особенно тяжело стало ближе к финишу. У мужчины поднялась температура, а на отметке 83 тысячи шагов появилось желание прекратить испытание.

«На 83 тысячах я уже хотел сдаться. Я потерял мотивацию, не понимал, зачем все это делаю. Но потом просто пошел дальше», — рассказал Виталий "Катуни 24".

Завершил маршрут барнаулец возле "Лесной сказки". К тому моменту он не спал около 36 часов: в поход Кузьмин отправился после рабочего дня в ночь с пятницы на субботу. Согласно данным его часов, за время испытания мужчина потратил почти шесть тысяч килокалорий.

Опыт длительных пеших маршрутов у барнаульца уже был. Ранее он выполнял челлендж на 50 тысяч шагов, а в июле проходил в среднем около 17 тысяч шагов ежедневно.

Кузьмин объяснил свой поступок желанием испытать себя и узнать, на что способен. Останавливаться на достигнутом он не собирается: следующим летом мужчина планирует отправиться на велосипеде из Барнаула в Новосибирск.

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Комментарии 5

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Гость

17:41:35 09-08-2026

Ума не хватило прогноз погоды посмотреть?

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Гость

18:56:18 09-08-2026

С женой последние 15 лет каждый день проходим по Барнаулу 10-18 киллометров. Это наша вечерняя прогулка. Причем в любую погоду. На за 50 лет уже обоим. Вообще не устаем от таких пргулок. Зимой правда в магазины забегаем погреться, а в другие времена года стараемся никуда вообще не заходить. Только возле дома за продуктами.

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Кхм...

19:54:04 09-08-2026

20 часов шёл?! Да он чо, по дороге алкопривалы делал?!

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ДМВ

20:52:55 09-08-2026

Нет у него тёщи с 30ю сотками неполотой неокученной картошки.

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Musik

21:41:56 09-08-2026

А че не кругами вокруг дома?

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